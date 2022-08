Padres de familia bloquean calle en Los Mochis, exigen rehabilitación de kínder

Los Mochis, Sinaloa.- Señalaron que desde hace muchos años se ha expuesto que el plantel presenta fallas estructurales, pero a raíz de la pandemia se deterioró más, y no han recibido apoyo de ningún tipo.

“¡Se está cayendo! Desde el ciclo pasado dijeron que según ya venían a arreglar, pero ya no volvieron”, expresó María de los Ángeles Rodríguez.

“Vinieron los de Isife, hicieron supuestamente todo el inventario, y según en vacaciones iban a empezar a trabajar para que el regreso a clases ya fuera con todos los niños, pero no mandaron a nadie. No se hizo nada”, añadió Patricia Burgos.

En el kínder hay cinco grupos y se atiende a 89 niños. Indicaron que los baños no funcionan, la red de cableado eléctrico no sirve, no tienen aire acondicionado, y las marquesinas se están cayendo.

Te recomendamos leer:

“Nosotros trajimos a los niños, vimos que no se hizo nada de lo que dijeron, y pues decidimos tomar la calle, para que vengan los de la SEP y nos digan qué solución va a haber”, advirtieron.