Padres de familia de Ahome advierten que no enviarán a sus hijos a la escuela

Los Mochis, Sinaloa.- La decisión de regresar a las clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto es un acto irresponsable e inconsciente de las autoridades, así lo consideraron padres de familia de Ahome que reclamaron al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y al mismo secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, poner en riesgo la salud y la vida de los niños, adolescentes y jóvenes por un capricho “político”.

“La decisión del gobernador y del señor de Educación no es otra cosa más que un capricho, ya se van y ni aun así dejan de tomar decisiones con fines políticos. Aquí no estamos hablando de algo menor, hablamos de la vida, de la salud de los niños. No entendemos por qué esa necedad de que los enviemos a las escuelas cuando claramente vemos que no hay condiciones. Por lo menos a mis hijos no los voy a enviar”, sostuvo Patricia “N”.

Reclamo

Humberto, padre de dos menores que van en primaria, dijo que sus hijos no acudirán al plantel, pues reconoció que existe el temor de que se contagien de Covid-19.

“Por lo menos mis hijos no van a ir a la escuela, ya lo platicamos mi esposa y yo y no los vamos a mandar. Es verdad que muchos padres ya cargan o cargaban a sus hijos en las plazas, cines, fiestas, pero ‘habemos’ padres que los seguimos cuidando, como nosotros; entonces no me parece justo que las autoridades quieran mandarlos a la escuela sólo por capricho; nosotros preferimos que pierdan el año, pero a como están las cosas, no es posible mandarlos y no lo vamos a hacer”, indicó.

Cabe mencionar que las autoridades dieron a conocer que el regreso a clases presenciales era inminente, lo cual ha generado molestia generalizada en los padres de familia, como es el caso de Daniela Sillas, quien puso en tela de duda la información que el gobierno está dando en cuanto a los casos positivos de Covid-19.

“Tenemos no sé cuántos meses en rojo, con muchos casos de covid positivos; ah, pero como ya se acerca el 30 de agosto ya son pocos los casos; entonces cómo podemos creerles, claro que no; además, nosotros no dejamos de saber de alguien que salió positivo o que se murió por Covid-19; entonces no entendemos cómo dicen que son pocos los casos o que los niños pueden ir a la escuela sin riesgo, mis hijos no irán.”

Blanca Izaguirre reconoció tener miedo de que sus tres hijos puedan contagiarse por regresar a las escuelas. Ante ello, aseguró que no los enviará en tanto no bajen los casos.

“Yo sí tengo miedo. En mi familia hubo casos de Covid-19 y les fue muy mal, uno de ellos murió, y me da mucho miedo pensar en que mis hijos puedan llegar a enfermarse. Sé que mucha gente ha sido inconsciente al salir a la calle y hacer su vida como si la contingencia ya hubiera pasado, pero no todos nos hemos portado así. Mis hijos no van a ir a la escuela y sé que puedan tener consecuencias, pero quiero creer que las autoridades tienen la obligación de brindar educación a quienes no vayan a la escuela.”

Por último, pidió a las autoridades recapacitar y dar marcha atrás a esta intención de volver a la escuela pues no están en condiciones.