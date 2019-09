Padres de familia exigen subestación eléctrica para kínder de Las Lajitas

Los Mochis, Sinaloa.-Cansados de estar viendo a sus hijos sudar la gota gorda por las altas temperaturas, así como estar soportando a los mosquitos que abundan en la comunidad, madres de familia del preescolar Ignacio Allende, ubicado en la comunidad de Las Lajitas, decidieron tomar el plantel para exigir a las autoridades la colocación de la subestación eléctrica que desde hace tres años les han prometido.

“Tenemos cuatro años que la escuela no tiene luz, los niños ya han pasado de ciclo a ciclo y dicen que van a poner la luz y no la bajan. Adentro de los salones hace mucho calor, hay muchos moscos y el gobierno no hace nada”, dijo Alma Adilene Reyes Valenzuela.

Sin condiciones

Las madres de familia externaron que en el plantel educativo no existen las condiciones adecuadas para que haya clases debido a que las altas temperaturas ya han dejado a niños enfermos por deshidratación.

“Son muchos años de estar así y no hay nada, tampoco tienen techumbre. Dicen las autoridades que van a venir y no vienen. Nosotros no vamos a mandar a nuestros niños hasta que arreglen la subestación”, mencionó la madre de familia Esmeralda Cota Alcántar.

Sin apoyo

Asimismo, Juana Armenta Reyes señaló que han acudido a diversas dependencias gubernamentales, pero ninguna ha atendido a la escuela.

“Nosotros queremos que venga el alcalde. Queremos que esté dentro de la escuela para que sienta lo que sienten los niños. Es un problema que atañe de hace años y ningún gobierno lo ha resuelto”.