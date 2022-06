Padres de familia liberan la secundaria general de Juan José Ríos

Los Mochis, Sinaloa.- Con un voto de confianza a la palabra empeñada de Miguel Victoria Rodríguez, jefe del departamento de Secundarias Generales en Sinaloa, quien se comprometió a poner todo lo que esté a su alcance para mejorar las condiciones del plantel, terminó ayer el conflicto en la Escuela Secundaria General (ESG) Elisa Mena Valdez de Juan José Ríos.

Al filo de las 12:00 del mediodía, el profesor Miguel Victoria Rodríguez, jefe del Departamento de Escuelas Secundarias Generales (ESG) en Sinaloa, se reunió con los padres de familia que mantenían tomadas las instalaciones desde un día antes en demanda de que tanto la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) o el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife) solucionaran de raíz la falta de cableado eléctrico, aires acondicionados y agua potable en la institución, problemas que están afectando ya en la salud de los estudiantes.

En la techumbre escolar, Victoria Rodríguez informó que ayer mismo, personal del Isife haría el levantamiento de necesidades para cubrirlas durante este fin de ciclo escolar y las próximas semanas, para que el plantel estuviera en óptimas condiciones para el inicio del próximo periodo.

No hubo guión, los padres de familia dejaron salir su sentir ante el jefe del departamento escolar, Eduardo Vázquez Lizárraga, supervisor de la zona escolar 011 de secundarias generales, y Nubia Nereyda González Chávez. Ante ellos, los papás señalaron que no era posible tanta tardanza por parte de la compañía aseguradora para que repusiera los aires acondicionados, el cableado eléctrico y una bomba para dotar de agua a toda la comunidad, y que no podían quedar de brazos cruzados viendo como sus hijos sufrían las consecuencias de esta pasividad. Por eso se decidieron y tomaron el plantel.

Luego de que Victoria Rodríguez informó de su compromiso para trabajar de la mano con el Isife para solventar las necesidades, e incluso de buscar el recurso humano para que fungiera como conserje, los padres de familia se mostraron dispuestos a darle su voto de confianza.

Sin embargo, advirtieron, si para el próximo ciclo escolar todo sigue igual, ya no tomarían la secundaria, sino que se plantarían en la misma dirección de secundarias generales, en Culiacán.