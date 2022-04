Padres de familia toman la escuela primaria Cristóbal Colón en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la nula respuesta de parte de las autoridades educativas y municipales, padres de familia decidieron esta mañana tomar la escuela primaria Cristóbal Colón ubicada en el Infonavit Mochicahui, en la ciudad de Los Mochis.

Y es que desde hace tiempo tienen graves problemas de drenaje que les es imposible llevar a sus hijos a recibir clases de manera presencial.

Rosario Espinoza, madre de familia, advirtió la postura de todos los padres es que el plantel no se soltará hasta en tanto no comiencen a hacer una nueva instalación de red de drenaje, es decir, ningún alumno ingresará mientras no se resuelva este problema.

"Tenemos dos años con solicitudes y simplemente nos dan carpetazo, aquí están nuevamente solicitudes con firmas de padres de familia y no podemos seguir así, tenemos niños enfermos, eso es muy delicado, tenemos más de 10 niños enfermos con vómitos, malestar estomacal, diarrea, esto ya es grave, dos años tenemos gestionando esto, no es de ahorita, contamos con firmas de padres de familia en donde están cansados de esto porque son niños que llegan con dolor de cabeza, vomitando a sus casas, que ya han ido al hospital", sostuvo.

Padres de familia exigen solución al problema del drenaje en el plantel. Foto: Jorge Cota/ Debate

De igual forma, comentó que las bancas del comedor prácticamente están encima de las aguas negras, incluso, dijo, ya ha habido accidentes, niños que han caído en el agua sucia, lo cual ya no pueden dejar pasar por más tiempo.

"Es toma completa del plantel por parte de la Asociación de Padres de Familia, aquí estamos presentes, soy del Comité de Salud, todos optamos por lo mismo no nos dieron soluciones esto viene desde la semana pasada, en la SEPyC simplemente nos dijeron que no era urgente. La toma es por tiempo indefinido mientras no nos den una fecha para solucionar el problema, las puertas están cerradas, no se deja ingresar a nadie, los maestros están presentes esperando a que digan qué va a pasar pero mientras a nosotros no nos den fecha ni día, no nos den soluciones específicas no nada más venir a que nos limpian porque la vuelta a las 5 horas esto sube hasta arriba".

Por su parte, Teresita de Jesús Guerrero Salazar, directora del plantel, comentó que no habido respuesta de ningún tipo y es por eso que los padres de familia han decidido tomar el plantel.

"Son 900 alumnos aproximadamente por los dos turnos. No ha habido ninguna respuesta ni compromiso por parte de las autoridades, de ningún tipo, por eso los padres no tienen esa disponibilidad de soltar el plantel, ellos quieren por lo menos una respuesta sentirse seguros de que va a haber por lo menos alguna posibilidad de apoyo no tenemos ni siquiera baños y no podemos tener a los niños así".