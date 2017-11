Padres de familia toman la secundaria Ignacio Ramírez

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de ver que durante todo el ciclo escolar sus hijos no han recibido clases de matemáticas y de artes, padres de familia de la Escuela Secundaria Ignacio Ramírez, de la cabecera municipal de El Fuerte tomaron las instalaciones del plantel educativo.

Acompañada de un grupo de padres de familia, Claudia Pedraza, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, señaló que la profesora Ana Julieta Chávez Ardizoni tiene cerca de 20 años incapacitándose continuamente y deja sin clases a sus alumnos.

"Esto no es de hoy, de hace un mes, tiene como veinte años el problema, en lo personal lo he sufrido con otros de mis hijos pero esto no puede continuar así. Tiene que haber una solución ya."