Padres de familia y maestros de la primaria Cuauhtémoc de Los Mochis rechazan eliminación de inglés

Los Mochis, Sinaloa.- Como un acto que atenta contra la el derecho a una educación sin discriminación calificaron madres de familia y maestros de la escuela primaria Cuauhtémoc del Fraccionamieno Del Real de la ciudad de Los Mochis, la eliminación de la asignatura de inglés.

Y es que mostraron su molestia pues ante el recorte del presupuesto para el programa de esta materia por parte del gobierno del estado de Sinaloa, un grupo, el cuarto B, se quedó sin estas clases.

Jorge Arturo Paredes Jiménez, director de este plantel de Los Mochis, consideró que no es justo que por haber solicitado los docentes un aumento de sueldo, se haya afectado a los alumnos al privarlos de esta materia.

“Se logró el aumento, que bueno para los maestros pero a nivel estatal de alguna forma se da otra interpretación y el poco aumento querecibieron se ve afectado porque les recogen las horas clases que tienen que ver con el pago del estado. Tenemos el dato que cerca de 300 escuelas son las afectadas en su totalidad, otras como la nuestra, sólo se ven afectadas con un sólo grupo”, indicó.

Madres de familia y maestros expresaron su molestia ante el recorte presupuestal. Foto: Debate

Asimismo, comento que tan sólo en este plante son poco más de 40 alumnos los ven truncada su formacion en el idioma inglés.

“Cuando pasen a quinto grado pues llevarán una deficiencia en la materia y van a arrastrar un año, se nos hace injusto que haya un grupo de cierta forma, discriminado, loque temos que solicitar es que regresen esas clases”.

Cabe mencionar que a este plantel se le avisó el pasado 25 de enero que el grupo de Quinto B dejearía de tener la clase de inglés, esto por determinación de la propia Secretaría de Educación del estado.

“Este recorte es por el recorte del estado y que de cierta forma han ocultado esa información, hemos visto que hubo un recorte presupuestal pero no se dio por parte de la Federación, estamos viendo que donde hubo recorte fue en el estado, optaron por lo mas fácil que es recortarle carga a los trabajadores sin pensar en la afectación en los alumnos”.

Por su parte, Alejandra Castillo Higareda, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia hizo un llamado al secretario de Educación, juan Alfonso Mejía, así como al subsecretario César Quevedo para que analicen la situación y regresen esta clase a sus hijos.

Que nos apoyen principalmente por nuestra escuela, estamos muy preocupados, no es justo que porque los maestros pidieron un aumento, les hayan recortado tres horas de inglés cuando los afectados en este caso son los niños”.

En tanto, Flavia Lorena Fonseca, maestra del grupo afectado mencionó que no es justo que por cuestión de un reajuste de recursos se atente en contra de la educación de los niños.

“El artículo Tercero constitucional establece específicamente el derecho de todos a una educación con igualdad, los programas de estudio establecen también una orientación integral en donde debe integrarse la lengua extranjera como parte de la formación de los niños”.

Las madres exigen que no se elimine la asignatura de inglés del programa educativo. Foto: Debate

Por último, Karla García en nombre de las madres de familia del grado Cuarto B señaló que los menores están desconcertados por esta decisión.

“La verdad si les afectó mucho, a los niños hay que hablarles con la verdad y se les dijo que son el único grupo que se quedó sin teacher y no lo entienden, no comprenden porque nada más ellos o nos dejan sin maestro a todos, no entiendo porqué dicen que no hay presupuesto y ahora dicen que será obligatorio el primer año de kinder, ahí si será obligatorio”.