Padres de la primaria Justo Sierra en Los Mochis bloquean la calle escolar

Los Mochis, Sinaloa.- No se vale, es lo que manifestaron padres de familia de la primaria Justo Sierra, de la colonia Insurgentes de la ciudad de Los Mochis, al señalar que tanto la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y el Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa (Isife) están jugando con ellos.

Y es que aunque el pasado jueves 2 de junio se presentaron autoridades encabezadas por Alejandro Brito, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, y Alejandro Ruiz Martínez, supervisor escolar, para afirmar que era cuestión de días para que iniciara la reposición del cableado eléctrico y aires acondicionados robados durante la pandemia a la institución, la realidad es que hasta este miércoles ningún trabajador de Isife o SEPyC han acudido para comenzar el trabajo.

Muy molestos, los papás bloquearon la calle 16 de Septiembre entronque con Guillermo Prieto, frente al plantel, en demanda de que de nuevo las autoridades educativas les hagan caso.

Karina Vidaña y Diego Delval, acompañados por decenas de padres de familia, comentaron que no es justo que estén jugando así con ellos, porque al hacerlo juegan con sus hijos y también con la planta escolar.

Karina Vidaña señaló que precisamente por eso tomaron la escuela la primera vez, hace alrededor de dos semanas, porque los niños ya presentaban síntomas como sofocamiento, dolor de cabeza y de estómago, vómitos y mareos, y que no se vale que solo les hayan dicho que vendría el Isife a arreglar este asunto para calmarlos, que liberaran el plantel y accedieran a las clases en línea, porque nadie ha acudido a realizar un solo estudio al plantel.

Advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados viendo que la autoridad no les hace caso a sus demandas, por lo que tomarán otras acciones que ya no solo involucrarán a la escuela, sino que acudirán a otras instancias para hacer valer los derechos elementales de sus hijos a tomar clases en condiciones dignas.

Por lo pronto, suspendieron las clases en línea y señalaron que no enviarán a sus hijos a otro plantel a que se les aplique el examen final de evaluación cuando tienen su propia escuela.