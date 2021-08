Padres decidirán si mandan a sus hijos a la escuela este 30 de agosto en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el inminente regreso a clases este 30 de agosto, la planta docente se dijo vulnerable y expuesto dado a que los contagios por Covid-19 en esta tercera ola no bajan.

Durante un sondeo realizado por Debate, los maestros de nivel básico del municipio de Ahome consideraron que el gobierno federal y estatal pudieron haber aplazado este retorno a los planteles educativos, al menos hasta que bajaran más los casos y es que Sinaloa se mantiene en color rojo de acuerdo a la semaforización epidemiológica.

Postura

“Nadie está diciendo que no queremos regresar a las aulas de manera definitiva, lo que buscamos es que esto se dé cuando estén las condiciones para hacerlo, es decir, cuando los casos vayan a la baja porque la verdad ahorita sí se me hace un poco irresponsable porque no hay condiciones”, sostuvo Abel “N”, maestro de nivel primaria.

En ese sentido, Daniel “N” hizo referencia a que no sólo los niños no están vacunados, sino que los mismos maestros están desprotegidos aun cuando ya tienen la vacuna (Cansino).

“Primero, los niños no están vacunados y por lo que hemos escuchado no los van a vacunar, pero para el caso es la misma porque nosotros estamos vacunados y de todas maneras hay muchos maestros que se han contagiado y, lo peor, muchos de ellos han muerto, pero parece que el gobierno eso quiere; por eso yo creo que sí está actuando de manera irresponsable”, indicó.

De igual forma, la maestra de preescolar Abigaíl sostuvo que no sólo los niños no están protegidos con las vacunas, sino que las escuelas no están en condiciones ni cuentan con el recurso económico para su reparación.

“Creo que no sólo no es tiempo, sino que tampoco las escuelas están en condiciones, están sucias, deterioradas, han sido vandalizadas”.

Por último, la maestra de primaria Sofía dijo que las autoridades ya han dado la instrucción y al final, será decisión de los padres de familia si mandan o no a sus hijos.

“A nosotros ya se nos dijo que nos debemos de presentar el día 30 en las escuelas, pero ya los papás van a decir si llevan o no a sus hijos. Si va uno, pues con él tendremos que trabajar y seguir mandando trabajos al resto de los alumnos; no los podemos obligar para que manden a los niños, eso a su consideración.”

