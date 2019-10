Miembros de la APF de la escuela Guadalupe Victoria del Ejido Mochis denuncian supuestas irregularidades

Los Mochis, Sinaloa.- Miembros de la nueva mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria Guadalupe Victoria del Ejido Mochis, denunciaron supuestas irregularidades en el plantel al tomar sus cargos.

"La sociedad de padres de familia nos estamos manifestando en contra de las irregularidades que se presentan por parte de la anterior mesa directiva en confabulación con la directora. Hay muchas irregularidades tanto así que fuimos nombrados el día 3 de septiembre y tenían tres días hábiles para entregarnos los cargos y nos acaban de hacer la entrega recepción el día 8 de octubre", manifestó Francisco Hernández Montenegro.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia, dijo que están exigiendo que las cosas se hagan con transparencia.

"Al revisar la contabilidad encontramos irregularidades. Encontramos irregularidades en los pagos, por ejemplo, los que se hacen por reparación en la escuela, se encontraron por ejemplo, casos de que el dinero de los padres de familia es utilizado para otras cosas que no debe de ser, por ejemplo, en el caso de la cafetería que se utilizó dinero de los padres de familia para habilitar la cafetería, que eso es a punto y a parte. Esa recibe una renta la escuela, quién debió haber metido dinero ahí es la persona que renta el espacio".

El quejoso añadió: "Desvíos de recursos me queda claro que sí hay, porqué en qué cabeza cabe que viene SEPyC de la localidad y dice hagan borrón y cuenta nueva. Eso nos dice que están solapando y como presidente de la Asociación de Padres de Familia, yo no voy a permitir eso, que vengan a dañarnos a nosotros", dijo.

Al respecto, la anterior tesorera de la APF, Otilia Rosario Pacheco, vocal de la nueva mesa directiva, comentó que solo quieren transparencia.

La directora les pidió a las delegadas, que juntarán firmas en los salones para quitarnos a nosotros como mesa directiva, nosotros sólo queremos transparencia y eso es lo que a ellas no les gusta", expuso.

Añadió que a la institución, acudió personal de la SEPyC Los Mochis, y les expusieron el tema de dos aires que se perdieron en la institución.

"Y nos dijeron que borrón y cuenta nueva que nos pusiéramos a trabajar y que lo que está cerrado, que ya no le moviéramos nada, yo les dije entonces a qué bien ustedes, si no viene a solucionar, nosotros queremos checar las notas porque queremos recibir algo transparente, porque ya se gastaron más de cien mil pesos en un mes".

Asimismo, Irlanda Gámez, presidenta de la anterior mesa directiva de la APF, mencionó que la directora de la institución y la anterior tesorera trabajaron solas y que ella no fue tomada en cuenta para nada.

"Me quiero deslindar de todo tipo de problema que cause todo esto. Tengo miedo de que me metan en problemas por falsificarme alguna firma".

Al respecto, Hilda Mercedes Valdez Soto, ex tesorera de la APF, dijo que los denunciantes están hablando sin tener pruebas de nada en las manos.

"A ellos les entregamos la cantidad de 53 mil pesos, ellos no se quedaron conformes porque dicen que no dan las cuentas, si no les dan las cuentas es porque no saben sacar cuentas. Se nos hicieron dos auditorías y todo salió bien, no hubo ninguna irregularidad".

La directora de este plantel.... explicó que se le hicieron dos auditorías minuciosas a ella, a la escuela y la ex tesorera, por parte de la supervisión y jefatura de sector y posteriormente por la SEPyC, donde salieron sin ningún problema.

Mencionó que fueron dos auditorías porque con la primera, la mesa directiva no quedó conforme.

Tengo 33 años de servicio y en estos años, jamás me he desempeñado de manera inadecuada", expuso.

Añadió que en ningún momento desea sacar a los integrantes de esta nueva mesa directiva, y que está en la mejor disposición para trabajar, y que la entrega recepción de la nueva mesa directiva se hizo tiempo después por trámites que se tenían que realizar.

Adujo que este problema tiene tintes políticos.

Con respecto a los aires extraviados, los cuales estaban instalados en la dirección y en el aula del maestro de educación física, expuso que fueron donados por el sector, y que ya no estaban en buen estado, pero cuando se hizo la remodelación de estas áreas los albañiles quitaron los aires y duraron como 3 días tirados en el piso.

"La verdad, cuando yo procure los aires, ya no estaban, y yo molesta dije: pues ni que fuera algo que se pudieran haber echado a la bolsa para no darse cuenta quién se los robó, porque eso fue lo que hicieron, se los robaron".