Padres vieron mejoras con reforma educativa de Peña

Después de implementada la reforma educativa de Enrique Peña Nieto —hoy derogada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, padres y madres de las ciudades de Culiacán y Los Mochis consideraron que las condiciones de los planteles educativos no mejoraron ni tampoco el mantenimiento del mobiliario, más bien se mantuvieron igual.

Los entrevistados calificaron distintos ejes de la educación de sus hijos en un ejercicio demoscópico realizado por el equipo de Encuestas de EL DEBATE, considerando criterios como aspectos pertinentes de la reforma educativa del sexenio pasado, incluso su propio rol como tutores. Esto porque, contando en su mayoría con al menos un hijo en nivel primaria o uno en educación secundaria, los cien padres y madres entrevistados resaltaron de manera positiva el involucramiento que tienen en las actividades educativas de niños y adolescentes.

Valoraciones

Sobre los cambios educativos implementados recientemente por el presidente López Obrador, se plantea acabar con vicios del viejo sistema y de la que continuamente ha denominado mal llamada reforma educativa de Peña Nieto.

Cabe destacar que las madres y los padres expusieron que vieron mejoras con la vieja reforma implementada en la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como en la preparación de los maestros, donde, si bien la mayoría de los resultados apunta que el desarrollo se ha mantenido de igual manera (49.52 por ciento), la respuesta de segunda relevancia destacó un porcentaje parecido (45.71 %) indicando que su preparación es mejor que antes.

En cuanto a la asistencia del docente al plantel escolar, los consultados consideraron en igual porcentaje que esa situación fue igual y mejor que antes; es decir, 47.12 por ciento para ambas opciones. Solo a un mínimo 4.81 por ciento este rubro les pareció peor que antes.

En otro sentido, al considerar la motivación de los alumnos por aprender y el nivel académico que los mismos adquirieron, los padres de familia dijeron percibir una percepción de mejora también, pues en los dos rubros el porcentaje en ese sentido fue del 57.69 y 58.65 por ciento de aprobación, respectivamente.

Sobre la pasada reforma, los padres calificaron que ciertos aspectos no tuvieron avance, por ejemplo los relacionados a las instalaciones de las escuelas, como lo son estructuras, paredes y techos, para lo cual señalaron contar con el mismo nivel de infraestructura, dicho así por el 58.82 por ciento; mientras que el 36.27 por ciento expuso que cuenta con mejores obras que antes.

Misma situación se repitió al valorar el mantenimiento de mobiliario, baños y centros de cómputo, para lo que no se reportó novedad, pues apuntaron que todo se mantuvo igual, dicho así por el 52.88 por ciento; aunque el 42.31 expuso apreciar estos puntos como mejor que antes.

Por otro lado, Mexicanos Primero, organización civil orientada a la defensa de la educación de calidad, acusó la iniciativa de López Obrador para el artículo tercero constitucional de poseer aristas preocupantes. Eliminar la garantía de aprender, una definición «inadecuada» de inclusión, primera infancia invisible, la autonomía del organismo de evaluación y los derechos profesionales de los docentes fueron aspectos que definieron como focos rojos [https://bit.ly/315KIhW].

5 FOCOS ROJOS en la iniciativa de reforma al Art. 3º:

1. Eliminar la garantía de aprender

2. Definición inadecuada de inclusión

3. Primera Infancia invisible

4. Autonomía del organismo de evaluación

5. Derechos profesionales de los docentes#AprenderEsUnDerecho pic.twitter.com/A2mcz6APEO — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) 22 de enero de 2019

Participación de los padres

El sondeo también arroja resultados para acciones, como asistir a las juntas escolares, donde seis de cada diez padres y madres expresaron siempre asistir; mientras que casi seis de cada diez indicaron siempre ayudar con el cumplimiento de tareas, además de que cuatro de cada diez dijeron que siempre colaboraran en actividades para apoyar a la institución educativa.

Con una frecuencia de cuatro de cada diez respuestas reportaron igualmente el siempre participar en la decisión sobre la disciplina a aplicarse en el menor dentro del aula.

Las respuestas registraron una incidencia alta, quedando la opción siempre como el criterio más empleado para las actividades educativas; mientras que, en contraste, las declaraciones de maestros encuestados con anterioridad por esta cada editorial denunciaron cierta falta de participación de los padres en la vida escolar de sus hijos. Los indicadores porcentuales obtenidos mostraron una participación regular (57.6 por ciento) y mala (20.7 por ciento) [notas: https://bit.ly/2KsSeh1 y https://bit.ly/2WqhxHK].

Para ello, ante el motivo de por qué no han asistido en algunas ocasiones a juntas escolares, la casi totalidad de padres y madres (90 por ciento) señaló que se debe a su trabajo, mismo que le dificulta asistir a dicha actividad: «Muchas veces se nos recrimina o menosprecia a los padres por no involucrarnos en estas juntas, pero es difícil para los que trabajamos; no es por gusto. Otra cosa, hay que apreciar por igual la participación que tenemos desde casa, eso también cuenta», manifestó la señora Rosario, quien en entrevista para EL DEBATE precisó ser madre de tres niños de nivel primaria.

En el sondeo de EL DEBATE, la actividad que resaltó por una participación más esporádica fue la asistencia a las pláticas o los talleres para padres, donde el 34.91 por ciento de los padres afirmó atender solo algunas veces; y 33.02 por ciento señaló siempre asistir a dichas diligencias; mientas que un 16.04 por ciento dijo que nunca lo hace.

Para entender...

División ante reforma educativa derogada

La reforma educativa como instrumento jurídico para mejorar la educación es un tema que generó controversia entre docentes. Mediante una encuesta realizada a profesores en las ciudades de Culiacán y Los Mochis se determinó que si bien el 56 por ciento de las respuestas apuntó estar en contra de tal afirmación, 41 por ciento resultó a favor. En la encuesta realizada por este medio, docentes hacen un ejercicio de calificación que sitúa de forma favorecedora la nueva política pública de educación. El ejercicio demoscópico se aplicó a 110 maestros de educación básica en primarias y secundarias elegidas de manera aleatoria en distintas zonas de estas ciudades.

Publicó EL DEBATE el 3/06/2019.