Pagan hasta 5 mil pesos por vender en la plazuela 27 de Septiembre

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta 5 mil pesos les cobraron a algunos de los puesteros que se instalaron durante tres días en la Plazuela 27 de Septiembre por evento del Día del Amor y la Amistad.

Los comerciantes, que muchos de ellos son de otros estados del país, se dijeron engañados, ya que la persona que les cobró por la renta de los espacios, les dijo que habría grupos musicales y baile para atraer a la gente al lugar para que obtuvieran mejores ventas.

¿A quién le pagaron?

Mencionaron que no recibieron nada como comprobante de que estuvieran pagando por la renta del espacio al Ayuntamiento de Ahome. Solo mostraron un papel que les entregó la persona que los acomodó, en el cual se lee que es el Sindicato de Trabajadores en Puestos Fijos y Semifijos y Comercio en General y que se hacen llamar Tiangueros Los Guerreros.

“Aquí con nosotros vino una señora que nos acomodó, pero nos imaginamos que fue del Ayuntamiento. En verdad no sabemos, nomás nos entregó los lugares aquí, por cierto muy caros. Nos cobraron un espacio de tres metros por mil pesos. No hay venta, la gente que pasa no compra. Nos dijeron que iba a haber grupos y no ha habido ningún grupo”, manifestó la señora Juana, originaria de Sonora, que junto a su esposo recorren las ferias y eventos para vender antojitos en los alrededores de la ciudad de Los Mochis.

Tenían la esperanza de que les fuera bien con la venta, pero no fue así y por su espacio les cobraron la cantidad de 5 mil pesos.

Y no nos quisieron rebajar ni un cinco, a pesar de que no hemos vendido nada. Nos dijeron que el 10 de mayo van hacer otro evento, pero así cómo, ya no”.

Cecilia, otra de las comerciantes, manifestó que fue alto el cobro por los espacios y que no recibieron nada que comprobara que estuvieran pagando al Ayuntamiento.

“No nos dieron un comprobante que fuera de la Presidencia de Ahome, del Ayuntamiento. Y no ha salido nada (de venta).”

Esto fue lo único que recibieron los comerciantes al pagar por el espacio. Foto: EL DEBATE

Para entender...

Mochitenses denuncian descuido de la Plazuela 27 de Septiembre

Ciudadanos ahomenses denunciaron que la Plazuela 27 de Septiembre de la ciudad de Los Mochis está completamente descuidada por la actual administración municipal.

Pidieron poner más atención en esta área de la ciudad, pues dijeron que se ha convertido en una zona de vendimia y que está abandonada en su infraestructura y áreas verdes, que ni bebederos tiene.

“Nos robaron el espacio. Se apoderaron de los espacios de la Plazuela 27 de Septiembre que no puede uno ni moverse, ¡caray!”, expuso bastante molesto el ciudadano mochitense Jorge Osuna.