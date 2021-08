Pago a OPEcología sigue retenido por retrasos en el servicio de recolección de basura

Los Mochis, Sinaloa.- El pago a la empresa de recolección de basura en el municipio de Ahome sigue retenido, informó Onisa Juárez Carmona.

La tesorera municipal mencionó que Iván Gálvez, director de Servicios Públicos, le informó que OPEcología se está regularizando en el servicio, pero por lo que corresponde a la dependencia que ella representa y por instrucción del presidente Guillermo Chapman Moreno, hasta cuando tenga el reporte de que la situación ya está regularizada se hará el pago a la empresa.

"En cuanto yo tenga ya el reporte de que ya se encuentra la situación regularizada, en ese momento nosotros como Tesorería estaremos en condición de realizar el pago correspondiente al mes de julio de la empresa recolectora de basura".

La funcionaria municipal expuso que de por medio está un contrato entre Ayuntamiento y OPEcología en el cual surgen obligaciones y derechos, y que es una obligación justamente de la empresa la recolección de basura, y del municipio poder generar los recursos y pagarle cuando esta cumpla.

No obstante, la tesorera municipal no quiso decir cuánto es lo que se le paga mensualmente a OPEcología.

Son contratos cuidados, no me gustaría dar la cantidad por una situación, digamos de secrecía, pero tengan la seguridad de que no saldrá ni un solo peso en tanto no se regularice.