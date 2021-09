Pandemia de Covid-19 pegó fuerte a Don Guadalupe; cada día sale con fe a la vendimia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La pandemia de Covid-19 y las bajas ventas han hecho del comercio informal en Los Mochis una actividad de sobrevivencia, aseguró Guadalupe Hermosillo Arana, debido a que en sus más de 20 años de comerciante ha decaído su economía así como su salud.

A pesar de tener una serie enfermedades ocasionadas por su avanzada edad, Guadalupe Arana sale todos los día a vender sus productos, o chácharas como él se refiere, pues llueva truene o relampaguee nunca deja de realizar su actividad.

Su día a día

Cuenta con un triciclo que la hace de establecimiento comercial en donde tiene sus productos diversos entre ellos lámparas de mano, cortaúñas, juguetes, navajas, entre otros muchos productos.

Hermosillo Arana señaló que es originario del vecino estado de Sonora, pero que por circunstancias de la vida se tuvo que trasladar a vivir a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en donde ya tiene 30 años viviendo y donde formó una familia, que a estas alturas lo tienen prácticamente abandonado pues se divorció y sus hijos hicieron sus vidas.

El comerciante dijo que a sus 64 años de edad ha sufrido una serie de enfermedades y que aun así tiene que trabajar; no obstante, la pandemia ha afectado las ventas, que solamente saca dinero para medio alimentarse ya que poca gente le compra sus productos.

“Desde hace como 4 años las enfermedades se me han presentado, principalmente la que más me afecta es la trombosis arterial en las piernas que no me deja caminar mucho y menos estar de pie, ya que se me inflaman los pies porque no me circula bien la sangre”, subrayó.

En ese mismo sentido, dijo que básicamente el dinero que obtiene de las ventas lo invierte para mal comer, pagar renta y para comprar sus medicamentos; no obstante, “el dinero que gano es poco sobre todo a partir de la pandemia que las ventas cayeron hasta en un 60 por ciento”.

Leer más: Hallan a dos hombres muertos en una casa abandonada en Culiacán

“Antes de la pandemia sí era negocio ser comerciante ya que sí sacaba por lo menos mil pesos diarios, ahora cuando mucho 400 o 300 pesos, pero porque también me voy a recorrer los tianguis ya que si no fuera así, no tendría ni para comer”, resaltó Hermosillo Arana.