Pandemia de Covid-19 provoca caída de exportaciones de Sinaloa

Sinaloa.- Las exportaciones sinaloenses sufrieron una caída del 2.4 por ciento en su ritmo de crecimiento en el primer semestre de 2021 debido al bajo desempeño de las actividades agrícolas, que conforman el 90 por ciento de las exportaciones totales de la entidad, así como de la minería y la cría y explotación de animales, expone en su informe del primer semestre del 2021 el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (Codesin).

Sin embargo, las actividades industriales, como la fabricación de equipo de transporte, de productos metálicos, de maquinaria, la de papel, por ejemplo, mostraron un comportamiento al alza en este mismo periodo.

Este comportamiento se da por la disminución en el consumo interno que ha habido en el país y en los estados; por consiguiente, los productores en el sector privado no lograron las metas de ventas en ese consumo interno, consideró Fernando Sánchez Zataráin, presidente de la región Pacífico centro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Por otra parte, dijo que el incremento en el sector terciario, que es la parte industrial, se dio especialmente en el sector de vehículos autotransportes, puesto que, a raíz de la pandemia, se incrementaron las ventas y los pedidos a través de aplicaciones, páginas de internet y redes sociales, lo que hizo que incrementara la producción de este tipo de vehículos porque, obviamente, se ha necesitado más transporte a nivel local y a nivel nacional.

Datos sobre las exportaciones sinaloenses. Foto: Debate

Sinaloa en México

El líder de los industriales en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur explicó que el comportamiento nacional de exportaciones aumentó 29.1 por ciento, impulsado por el crecimiento de la minería y recuperación de las industrias manufactureras, donde Sinaloa ocupa la posición 19 a nivel nacional, con una participación del 0.9 por ciento del valor total de las exportaciones nacionales.

“Las exportaciones de Sinaloa en el sector primario disminuyeron en relación a años anteriores, pero no solo en Sinaloa, también en Nayarit, Baja California Sur y otros estados de la República”.

Destacó que la pandemia de Covid-19 provocó la disminución del consumo interno que no solo afectó la economía de Sinaloa, sino del país y toda América Latina.

“Esto, obviamente, ocasionó un rezago, principalmente en el consumo de productos agropecuarios y, con ello, una pérdida de ingresos a los productores, limitando la capacidad de financiamiento, puesto que los productores necesitan financiamientos y apoyos, programas para poder producir más, y no hubo suficiente apoyo, no tuvieron ese financiamiento y, por el rezago que se provocó en estos productos, precisamente por eso disminuyó este sector en un buen porcentaje”.

Sánchez Zataráin destacó que Sinaloa, siendo uno de los productores agropecuarios más grandes del país, tendrá afectaciones, además, en el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa a nivel nacional, “esto tendrá una disminución y una consecuencia grave en la economía sinaloense y en toda la región del país, que son grandes o buenos productores en el sector primario”.

Por un presupuesto

El presidente de la región Pacífico centro de Canacintra señaló que en los próximos meses, cuando se presente el presupuestos de egresos de la federación, es importante que incluya programas de financiamiento para el sector primario para poder tener un respaldo y poder rescatar lo perdido.

“Todo esto inició poco antes de la pandemia y se ha incrementado poco a poco. Desafortunadamente, la pandemia ha tenido rebrotes en las infecciones y eso no nos ha dejado trabajar de la manera que estamos acostumbrados, eso no ha permitido el dinamismo que pudiéramos tener si ya las empresas tuviéramos la apertura al 100 por ciento. A nivel nacional, Sinaloa, Nayarit, Sonora y Baja California Sur no hemos tenido al 100 por ciento nuestras industrias y negocios abiertos, y eso ha estado dañando con la no dinamización de la economía”, agregó.

Se tiene que luchar, dijo, por que en el presupuesto de egresos 2022 estén integrados programas y financiamientos a los pequeños productores, a los campesinos, al tema agropecuario, es decir, toda la parte del sector primario, que es lo fundamental para la economía sinaloense y gran parte del país, y que es lo que verdaderamente dinamiza la economía a nivel nacional y, por supuesto, las exportaciones.

En el sector industrial, añadió que los empresarios e industriales se muestran desesperados al cumplirse ya casi dos años de la pandemia por covid-19, pues si bien es cierto, habían disminuido las producciones antes de la pandemia por circunstancias que pudieran atribuirse a políticas económicas a nivel nacional, la pandemia vino a destrozar varias empresas, varios empleos, “cerramos, bajamos cortinas en muchos negocios y el tema es regionalizar el tema de la costa del Pacífico, el mar de Cortés, incluyendo Nayarit, Sinaloa, la parte de Sonora, de las Bajas Californias, dinamizar regionalizando las producciones, los mercados internos, es decir, consumir lo que producimos y luego pensar en las exportaciones, que son importantes, pero esos productos los podemos vender localmente”.

Reconoció que los gobernadores de los estados del Pacífico mexicano ya están preparando un programa de regionalización industrial, campesina y en el sector secundario, que es el sector comercio. “Hay que hacer ese conjunto de pueblos y estados hermanos porque, si no, no vamos a salir adelante. Estamos tratando de recuperar los empleos perdidos el año pasado, que sí se han recuperado, pero no con el dinamismo que nosotros creíamos”.

El líder industrial destacó que si la pandemia ya estuviera finiquitada, el dinamismo de la economía aumentaría de inmediato, pero el problema son las recurrentes reinfecciones de la población, que detienen prácticamente cada 3 o 4 meses la economía regional. “En ese sentido, hay que trabajar en el tema de la regionalización y en el tema de incluir en el presupuesto de egresos estos apoyos etiquetados al sector primario y también al sector terciario”.

Coinciden agricultores

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Marte Vega Román, coincidió con el representante regional de Canacintra al destacar que las estadísticas presentadas por Codesin sobre las exportaciones sinaloenses son reflejo de la pandemia a nivel global.

“Las exportaciones de hortalizas fueron muy afectadas, principalmente en el último ciclo, donde tuvo grandes pérdidas porque la demanda disminuyó tremendamente, puesto que está muy relacionada con el turismo, con los hoteles y con el tema de la pandemia. Esto tuvo una afectación muy grande con la pandemia”, explicó.

Por el lado de la producción y de la calidad no hay ningún contratiempo, explicó el representante de los productores agrícola del sector privado, puesto que en Sinaloa seguimos siendo grandes exportadores en cuanto a calidad e inocuidad, sin embargo, la pandemia golpeó directamente la economía en general, se redujeron mucho las exportaciones y, por ende, el ingreso de los productores que, a diferencia de los graneros que fue un año muy bueno, pero para los horticultores fue un año complicado.

“Hubo un déficit nacional. Somos deficitarios en cuanto a maíz blanco, que es el que usamos para el consumo humano y, ante la escasez a nivel mundial, eso originó los altos precios que tuvo, pero se tuvo un déficit que se batalló para completarlo, fue un año granero y esperemos que esos precios se reflejen esta temporada también ante los incrementos tan altos que hemos tenido en nuestros insumos. Si esto no se da, vamos a estar en serios problemas para cubrir los costos de inversión”.

Vega Román destacó que se tienen muy buenas condiciones para hacer producir la tierra sinaloense.

“Estamos en época de trabajo muy intenso. Hacer lo que sabemos hacer, que es hacer producir la tierra, agronómicamente tenemos muy buenas condiciones. Pasando estos momentos de alta humedad en los terrenos, se va a venir una actividad muy dinámica. La siembra de todos los frijoles y las fechas óptimas para iniciar las siembras de maíz. Se vendrá actividad muy intensa”.

Visión de empresarios

Por su parte, el empresario mochitense Jorge López Valencia lamentó que, siendo el Estado eminentemente agrícola, el valor que aportó la exportación de hortalizas fue muy bajo, en comparación con el año anterior, pues los precios no fueron los que se esperaban, provocando así una disminución en la generación de divisas.

“Aún cuando otros productos como los berries tuvieron precios aceptables, y en el caso de los granos, como el maíz, también, el volumen exportado no compensó la caída de las demás hortalizas”.

Sinaloa necesita, dijo, diversificar su economía desarrollando el sector industrial.

López Valencia resaltó que Ahome, en particular, pudiera aportar mucho al valor de las exportaciones con la planta de amoniaco que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) está por establecer en Topolobampo.

“Por tal razón, todos debemos apoyar su construcción. Es el detonante que nuestro municipio ha estado esperando por décadas, ello haría que los demás sectores crecieran”, agregó.

Los datos

Sinaloa

Las exportaciones sinaloenses obtuvieron un valor de 1 mil 919 millones de dólares en el primer semestre de 2021, donde el 72 por ciento fue de agricultura, el 16.6 por ciento de industria alimentaria, el 3.8 por ciento en fabricación y equipo de transporte.

Ganaron

Las actividades que mostraron un aumento de valor en exportaciones son del sector industrial, en el comparativo anualizado del primer semestre del 2021, donde se ubican las actividades de fabricación de equipo de transporte, productos metálicos, maquinaria y equipo, entre otros.

Perdieron

La agricultura, minería y cría y exportación de animales son las actividades que disminuyeron de valor con exportaciones en el primer semestre de 2021, según el informe de Codesin.