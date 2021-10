Pandemia de Covid-19, reto del nuevo gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Hacer frente al Covid-19, así como a las consecuencias que esta pandemia traiga con el regreso a clases presenciales y todo lo que conlleva la nueva normalidad, es el principal reto que tienen las autoridades electas en Sinaloa desde el momento en que tomen protesta en el cargo conferido por los ciudadanos, consideraron coincidentemente analistas políticos de la entidad.

En este sentido, el analista y columnista de Debate Héctor Ponce resaltó que, aunque ya comenzó el proceso del regreso a clases presenciales, siguen siendo pocas las escuelas que mantienen esta dinámica en la entidad, por lo que será un trabajo que deberán realizar en conjunto el próximo secretario de Salud y la próxima secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda y Graciela Domínguez, respectivamente.

“El tema del Covid-19 es el principal reto para la nueva autoridad, sobre todo para el regreso a clases presenciales, que va muy despacio. Es un gran reto porque el Covid-19 sigue, está latente el riesgo de otra ola por este mismo tema del regreso a clases, pero ha estado muy bien la gestión de vacunas; sin embargo, viene el gran reto de las vacunas para los menores de 12 a 17 años que, aunque ya se empezó a aplicar a los menores en este rango de edad que tienen algún tipo de comorbilidad, se ocupa que sea general la vacunación porque, con ellos vacunados, con total libertad secundaria, preparatoria y universidad pudieran regresar sin ningún problema a clases presenciales”.

Ventajas del nuevo Gobierno

Resaltó que la ventaja que tiene el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, es que tiene a la Cámara de Diputados federal de su lado para gestionar, además de que la aprobación del presupuesto de egresos de la federación podría beneficiarle.

“También, a nivel estado, tiene gran influencia en el Congreso local y eso le va a ayudar muchísimo para darle prioridad a temas de atención médica, y creo que también ya los hospitales y algunas partes del sistema de salud van a estar a cargo de la federación. Pero ese no creo que sea un impedimento porque ellos son Gobierno federal también y la ventaja que va a tener el gobernador es que tendrá de aliado al Gobierno federal y a los diputados; pero, desde el Congreso, lo que tienen que hacer es darle una gran prioridad de atención médica, sobre todo al tema del covid, que todavía no termina”.

Héctor Ponce señaló que, además, el sistema de salud debe fortalecerse para atender otro tipo de enfermedades que llegan cada temporada a Sinaloa, tal como el rebrote de dengue después de las lluvias en algunas partes de la entidad o la influenza con el cambio de clima.

“Se ha comentado mucho entre los especialistas que en diciembre, con el cambio de clima, aumentan las enfermedades como gripe e influenza, y es cuando pudiera haber otra ola de covid, pero tienen todo para prevenir y ya se comenzará a tocar el tema a nivel estado en materia del presupuesto. Deberían hacer un buen análisis de la prioridad que deben darle adonde van a dirigir el recurso, porque, aunque no es un gran presupuesto el que viene para Sinaloa, pueden etiquetarlo de alguna forma que le sirva y que vaya más dirigido a la salud, que es la prioridad”, agregó.

Panorama de Covid-19 en Sinaloa. Foto: Debate

Revisión de los recursos

Pese a las ventajas del nuevo Gobierno con el apoyo que se avizora del Gobierno federal y de las Cámaras de Diputados federal y estatal, no se debe descartar revisar y fiscalizar con lupa todo el recurso que ya fue utilizado para la pandemia los últimos dos años.

“Tuvo un presupuesto bastante fuerte para el tema de la prevención y la pandemia, y deben de transparentarlo muy bien. La Auditoría Superior del Estado debe estar muy pendiente y exigir que se rindan cuentas claras, porque es mucho el dinero que se está invirtiendo para la pandemia y sería un crimen que estos recursos no lleguen adonde tienen que llegar, porque es un tema superimportante y deben ponerle especial atención, sobre todo con los recursos extraordinarios que se han pedido para ello”.

El analista resaltó la buena noticia de la nueva infraestructura hospitalaria en Culiacán y Mazatlán, sin embargo, dijo que le corresponderá a la nueva Administración analizar el equipamiento y la contratación de nuevo personal, “pero el Congreso puede echar la mano en ese tema, sobre todo que haya insumos suficientes para atender a los usuarios, principalmente en el caso de Mazatlán, que es una ciudad grande y no puede ser que haya tan pocas camas disponibles para atender a los usuarios. Es preocupante que se saturen los hospitales y es lo más peligroso que puede haber en una pandemia, por lo que deben estar preparados para este diciembre, que los especialistas han anunciado que con el cambio de clima pudiera haber más enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza y el Covid-19”.

En este sentido, el también analista y columnista político de esta casa editora, Tomás Chávez Salomón, coincidió con Héctor Ponce en señalar que los recursos utilizados en la pandemia los últimos dos años deben ser fiscalizados.

Además, agregó que el primer reto para el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, es sanear el sector de la salud, porque tiene mucha gente que no trabaja y muchos gastos excesivos no justificados, “se va el mayor porcentaje del presupuesto a gasto operativo y no a medicinas ni contratación de médicos, además de que se deben de superar las deficiencias que se tienen, sobre todo en el servicio y el sobrecupo en las unidades de salud que tiene a las unidades de salud saturadas”.

Dijo que el recurso destinado para la pandemia estos últimos dos años fue insuficiente, tanto del Gobierno federal como el estatal, “pero se debe tomar en cuenta que el sistema mexicano de salud está en condiciones desastrosas y que no somos país de primer mundo, porque incluso en Estados Unidos y en Europa reventaron los sistemas de salud con esta pandemia que nadie la esperaba y que no se tenía la experiencia para enfrentarla”.

Sin embargo, dijo, no se tiene la certeza de que haya estado bien fiscalizado el recurso etiquetado para la pandemia, porque el sector de la salud es un servicio indispensable y, si hay recursos, no se pueden regatear.

“Y se van muchos desvíos, muchas contrataciones y muchas compras a sobreprecio, mucho robo hormiga de medicinas que, al final, le dejan un porcentaje muy reducido a los usuarios o pacientes del sector público. Se deben fiscalizar los recursos que se utilizaron, debe ser también un reto para la nueva autoridad y frenar todas las fugas que haya de recursos en materia de salud”.

Chávez Salomón congratuló el hecho de que se hayan construido hospitales en Culiacán y Mazatlán, sin embargo, dijo, también en Los Mochis hace falta un Hospital Civil y otra clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues la demanda de pacientes es muy alta y, de presentarse un rebrote de la pandemia en esta ciudad, dijo, se podrían tener más problemas para atenderla.

Resaltó que, además de que el servicio de salud está muy burocratizado, en toda la entidad se enfrentaron a la situación de mandar a sus casas a todo el personal médico en riesgo, dejando desprotegida gran parte de la estructura hospitalaria.

“Médicos jóvenes entraron al quite en esta pandemia, pero todos esos médicos que el Estado y la Federación siguió pagándoles un sueldo, pero que se fueron a casa por ser personal en riesgo debió seguir trabajando desde su casa, como los maestros, pudieron ser guías o tutores de los médicos nuevos y haciendo uso de la tecnología, desde su casa asesorarlos, pero no fue así”, explicó.

"Call center" Covid-19 Sinaloa

Ante esta situación, el director de Promoción y Prevención de la Salud y responsable del call center Covid-19 en Sinaloa, Cristhian Aldo Muñoz Madrid, resaltó que esta dirección a su cargo quedará ordenada y funcionando.

“Nosotros vamos a dejar todo ordenado, todo fundamentado. El call center ya está fundamentado en los servicios de salud, ya no es una situación que esté nada más puesta por la pandemia, ya nosotros dejaremos las herramientas definidas y una dirección muy diferente a la que nos tocó recibir, porque realmente es una dirección con trabajo en las diferentes áreas de vacunación, de vectores y en todas las áreas de la Secretaría de Salud que realmente la secretaría es una institución que merece respeto y admiración por parte de todos los trabajadores de salud que estamos actualmente en el estado de Sinaloa”.

Destacó que actualmente se tiene un comportamiento a la baja de covid-19 y es, principalmente, gracias a la vacunación.

“Sinaloa es uno de los estados con mayor índice de vacunación contra covid, y esto ha sido la gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que desde el inicio gestionó 500 mil vacunas adicionales, las cuales apoyaron al vacunar al grupo de jóvenes de 18 a 29 años y ayudó ahora para iniciar la vacuna desde la brigada Correcaminos, con el apoyo de la doctora Tania Medina, del IMSS, y el doctor Efrén Encinas y de la Guardia Nacional para los niños de 12 a 17 años con comorbilidades, y todo eso va sumando a disminución de casos”.

Reveló que en el call center Covid-19 en Sinaloa se llegó a atender hasta mil personas diarias; actualmente, se atienden entre 30 y 50 casos, donde alrededor del 50 por ciento es por Covid-19.

Explicó que en la primer ola de contagios de covid, la Secretaría de Salud de Sinaloa tardó entre 120 y 130 días en revertirla, “en trabajo de hospitales, en trabajo de call center y mientras un hospital tenía 90 pacientes o entre todos los hospitales tenían 3 mil pacientes, en el call center se atendían en promedio 800 personas diariamente”.

“En la primer ola tomamos experiencia y nos fortalecimos, porque no conocíamos el covid y, posteriormente, cuando empezamos a utilizar el protocolo de la Secretaría de Salud y medicamentos, empezamos a tener cierta experiencia”.

Para la segunda ola, explicó, todavía no teníamos vacuna anticovid y tardaron entre 80 y 90 días en revertir esa curva de contagios, que, afortunadamente, agregó, en ese momento se anunció la vacuna desde el Gobierno federal.

“Posteriormente, cuando empezó la vacunación, fue cuando nos tocó vivir una tercera ola, que fue la más agresiva por el tipo de mutación que recibió el covid en el caso de la delta, y duramos alrededor de 45 y 70 días en revertir esa curva, donde, desafortunadamente, muchas personas perdieron la vida y muchas familias quedaron enlutadas, dolidas con este tema. Para nosotros, como Secretaría de Salud, ha sido un trabajo intenso, en el Día del Médico es algo que recordamos, desde aquella vez que inició el covid-19 y que realmente no sabíamos qué nos esperaba, pero la Secretaría de Salud ha tenido y ha recibido una experiencia inigualable y tiene que seguir creciendo y mejorando”.

Mencionó que actualmente se trabaja también con el tema de la influenza, donde se tienen 11 casos, y Sinaloa se ubica en el lugar 27 a nivel nacional, pero el año pasado, en este mismo periodo, se tenían 1650 casos.

“Para esto ha influido mucho el uso del cubrebocas, y con la vacunación de la influenza y del covid se verán menos casos”.

Finalmente, agregó que el call center covid-19 en Sinaloa ha atendido en promedio a más de 200 mil personas desde el inicio de la pandemia, desde donde se entregaron alrededor de 50 mil paquetes de medicamentos gratuitos y se hicieron más de 2 mil 500 traslados a hospitales coordinados, con apoyo, principalmente, de Cruz Roja Mexicana en cada delegación.

“Hoy, el call center es un referente estatal y nacional de atención de covid y de emergencia para todos”, dijo.

Para entender...

Pandemia en Sinaloa, con el primer caso positivo diagnosticado el 28 de febrero de 2020

Con el diagnóstico positivo del primer caso Covid-19 confirmado en Sinaloa el 28 de febrero de 2020 se inició un intenso trabajo preventivo y de atención a la pandemia por esta enfermedad.

Desde esa fecha, los tres niveles de Gobierno hicieron uso de recurso extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria que en tres olas de contagios pusieron en riesgo el sistema de salud de la entidad.

Para la atención más personalizada, se instaló el call center Covid-19 Sinaloa en marzo de ese mismo año, donde se dio atención y seguimiento a más de 200 mil pacientes vía telefónica, según datos del coordinador de esta área, Cristhian Aldo Muñoz Madrid.