Pandemia del Covid-19 provocó repunte del 20% en ingreso de jóvenes a centros de rehabilitación en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La pandemia del Covid-19 trajo como consecuencia un repunte del 20 por ciento en el ingreso a los centros de rehabilitación de jóvenes entre 16 a 29 años de edad con problemas de drogadicción en Los Mochis, Sinaloa, informó Esteban Ramírez Álvarez.

"Tuvimos un repunte muy importante, pensamos que por la pandemia iba a bajar, pero al contrario, se disparó, llegaron muchos jóvenes con deserción escolar porque ya no pudieron asistir a la escuela, cayeron en las drogas, y eso los orilló a que los familiares tomaran la decisión de traerlos a rehabilitación".

El director de CRREAD 10 de Mayo expuso que la pandemia afectó en ese sentido y no nomás en este centro, sino en muchos centros del municipio de Ahome hubo un repunte muy significativo.

"La verdad que es preocupante que cada día las jóvenes se introduzcan al mundo sórdido de las drogas, de los cuales muy pocos logran salir con vida", dijo.

Agregó que sin lugar a dudas, la droga que más se está utilizando sigue siendo el cristal.

"El cristal siendo la droga de impacto por la cual llegan los usuarios a la mayoría de los centros de la organización en el estado, en el municipio particularmente, la segunda es la mariguana, y la tercera es el alcohol".

Lamentó que cada vez se hacen drogas más sofisticadas. "En Estados Unidos hay un repunte muy significativo en muertes por el consumo de drogas de diseño como es el caso del fentanilo y el krokodil, que no llegó a impactar aquí, solo uno o dos casos".

Ramírez Álvarez solicitó a la autoridad federal, estatal y municipal que voltean a ver los tratamientos para las drogas, no nada más la prevención.

"Nosotros estamos de acuerdo que la prevención es la mejor medicina para que no siga proliferando la drogadicción, pero si no se atienden los que ya están con el problema, es como es el Covid-19, si no se aíslan los que ya están contagiados siguen contagiando a los demás, lo mismo pasa con las drogas".

El centro de tratamiento casa hogar CRREAD 10 de Mayo celebró el XXVIII aniversario con una semana intercrread en la que se llevaron a cabo talleres y conferencias. También se festejó a alrededor de 70 internos que cumplen desde uno hasta 28 años en el proceso de recuperación.