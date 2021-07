Pandemia por Covid-19 no permite al comercio local recuperarse: Canaco Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde siempre el periodo de verano ha sido una época de poca actividad para el comercio local; sin embargo, durante los últimos dos años y debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, esta situación ha empeorado, reconoció Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Los Mochis señaló que la pandemia generada por el Covid-19, además de dejar muchas personas contagiadas, ha generado cierres de negocios y baja productividad en muchas empresas que al final del día eso se ve reflejado en los bolsillos de las familias.

“El verano es malo desde siempre para gran parte del comercio y para restaurantes también les va mal porque el dinero se destinaba para los útiles, ahora está peor porque no hay dinero y porque cuidan el poquito dinero que les cae. No hay fuentes de riqueza que estén generando a excepción de las maquiladoras y los mangos, pero de ahí no hay nada, el campo ya se acabó, lo poquito que queda es sordo, no generan ningún beneficio económico”, señaló.

Asimismo, recordó que el año pasado se dio un cierre masivo de negocios que puso a temblar la actividad, y es que durante varios meses permanecieron cerrados manteniendo las obligaciones patronales dejando al empresario sin capital para mantenerse activos.

“Ahorita últimamente no han cerrado, el año pasado manejamos que en el centro había más de 100 negocios chicos que habían cerrado, pero ahorita no tenemos ninguna notificación en la cámara de algún negocio que haya cerrado”, indicó.

