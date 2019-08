Pannasir detecta 14 menores trabajando en cruceros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Durante el periodo vacacional de verano se han detectado 14 menores de edad, desde los seis años en adelante, trabajando en los cruceros de Los Mochis. De estos niños, seis ya están siendo atendidos a través del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo (Pannasir) del Sistema DIF Ahome.

Ibis Marlén Bernal Camberos, coordinadora del Pannasir en Ahome, puntualizó que el trabajo infantil afecta la salud mental de niños, niñas y adolescentes y los coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad.

“Hacemos rondines, vamos para ofrecerles educación, se les explica el programa; algunos huyen, otros ya han estado con nosotros, incluso algunos niños vienen por las mañanas y en las tardes se van a los bulevares; nos vamos directamente a sus domicilios y realizamos una plática de concientización”.

Cruceros con mayor incidencia

Manifestó que los cruceros con mayor incidencia de trabajo infantil urbano marginal en la ciudad son: Centenario y Rosales, Rosales e Independencia, Macario Gaxiola y Pedro Anaya, Macario Gaxiola y 10 de Mayo.

“La mayoría no tiene mamá, están bajo el cuidado de abuelitas de edad muy avanzada y algunos tienen papá pero no son funcionales; también ocupan ayuda porque tienen alguna adicción. Los padres expresan que desconocen que sus hijos salen a las calles a trabajar, les mostramos evidencias e informamos que la Procuraduría ya está enterada, les explicamos que si no los cuidan, alguien más lo hará”.

Refirió que algunos menores, por voluntad propia aprovechan las vacaciones para trabajar en las calles por la ganancia diaria que les aporta la ciudadanía, que en ocasiones asciende a los 700 pesos.

“Nos topamos con niños que tienen una casa, que están bien cuidados, pero que se les hace fácil salirse a las calles a trabajar, y son los primeros en retirarse, los hemos registrado y ya no vuelven a las calles”.

Aseguró que a través del Pannasir actualmente se atiende a 64 menores en situación de riesgo y vulnerabilidad para brindarles un sano desarrollo, y que la Procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Ahome investiga ocho casos por omisión de cuidados.

“Tomamos lista de asistencia, a la tercer falta nos dirigimos a los domicilios, hablamos con el tutor y le hacemos ver que el niño está protegido por ley, que debe recibir educación, sustento y un hogar, y si esa persona no es competente para resolver esas necesidades, actuamos manera legal, es ahí donde giramos denuncias por omisión de cuidados, la mayoría de los casos pasan a Ministerio Público”.