Para Armando, sobrevivir con espondilitis es un milagro

Los Mochis, Sinaloa.- El dolor ha estado presente a lo largo de su vida, aumentando a medida que su enfermedad progresa hasta volverse insoportable.

Armando Gutiérrez Flores padece espondilitis anquilosante desde los 4 años de edad, una enfermedad crónica que provoca la inflamación de las articulaciones de su columna vertebral.

“Nos criamos con mis abuelitos porque mi mamá y mi papá no se hicieron cargo de nosotros.

Cuando ellos vivían le pagaban el viaje a mi papá para que lo llevara a Estados Unidos, pero allá le dijeron que su enfermedad ya no tenía cura. Dijeron que a los 18 años le debieron hacer una cirugía para ponerle unos tubos para que con ellos se sostuviera. Pero no se le dio la atención médica correcta y desafortunadamente terminó así”, expresó su hermana Fabiola Gutiérrez Flores.

Fabiola es la persona más importante en su vida: con amor y paciencia le ha brindado los cuidados necesarios para soportar su enfermedad.

Armando y yo siempre hemos sido muy unidos y apegados. Mi abuelita le decía: ‘el día que yo me muera, tú te vas a ir con ella’. Y así pasó, cuando ella murió decidió venirse conmigo”.

Fabiola vende dulces mientras su esposo, Santos, se gana la vida trabajando como jornalero en los campos de cultivo; juntos son el sostén de su humilde hogar. “El negocio se llama Antojos y chucherías Armando.

Él se ilusiona, pero me dice: Faby, no da. Cada vez que se me pone grave necesito trasladarlo en ambulancia, son 700 pesos. Compramos el carro que tenemos con miles de sacrificios, pero ahorita no sirve para trasladarlo”.

Su hermana Fabiola es la persona más importante en su vida: con amor y paciencia le ha brindado los cuidados necesarios para soportar su enfermedad.

Las articulaciones de su columna vertebral se soldaron entre sí y la rigidez de su cuerpo le impide valerse por sí mismo.

“Es una enfermedad horrible que a nadie en el mundo le deseo. Es muy dolorosa, le ponen buprenorfina y no le hace. Se está deformando en forma de arco, poco a poco se van doblando todos sus huesos, su corazón ya casi no le cabe en su pecho, su presión cada día está más baja, tiene problemas cardiacos, renales. Se está hinchando”.

Un milagro de vida

Para Armando, cada despertar es un milagro; la mayor parte de su tiempo transcurre entre sollozos y lamentos.

“Tiene tumores en los oídos, en la cabeza, en la garganta, por donde quiera. Los tumores salen por dentro del estómago y pueden perforar un órgano.

Desafortunadamente, para los médicos del IMSS ya no hay absolutamente nada que hacer, él lo sabe, se lo han dicho. Sabe que desafortunadamente su problema está avanzando, pero él es un guerrero, es un ángel. No hemos tenido el apoyo necesario, por eso lo estamos gritando al mundo”.

Sufre dolores intensos y rigidez. Sobrevive a su padecimiento cobijado por el inmenso amor de su familia en la comunidad de Valle Campestre, en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, en Guasave.

Mi esposo y yo nos dedicamos en cuerpo y alma a él. Los doctores me dicen que él está vivo por la calidad de vida que le damos.

Le doy lo que puedo, lo que está en mis manos, hasta donde tope. Le digo: ‘mi guerrero, juntos hasta el final’. Para mí es mi hijo, mi hermano, mi todo”.

Fabiola y su esposo lo sostienen para que pueda caminar: son sus bastones humanos. Foto: EL DEBATE

Permanece quieto junto a su altar, elevando al cielo sus plegarias, esperando que el día termine y el dolor desaparezca.

“Hace del baño parado, no se puede sentar, está rígido todo el tiempo. Es muy difícil levantarlo en las mañanas y acostarlo en las noches, se la lleva parado día y noche.

Mientras está acostado se está ahogando y me dice: ‘Faby, me ahogo, siento que me muero’. Mi esposo lo levanta rápido”.

Vive contra todo pronóstico, pero su corazón aún alberga esperanza; con voluntad y valentía se aferra a la vida. “Me dicen que el caso está muy avanzado, que está muy deteriorado porque le ganó el tiempo a la enfermedad, ya tiene 32 años.

Está en una etapa degenerativa totalmente, su columna ya está pegada, no se le puede despegar aunque lo operen. De hecho para los médicos no hay una explicación del porqué él está vivo”.

Su enfermedad empeora con el paso del tiempo, y Armando depende totalmente del cuidado de su familia.

Nos sentimos impotentes al verlo que se está acabando. Me dice: ‘Faby, ya no sé qué hacer’. Le digo: ‘grítale al mundo que ocupas ayuda’. Lo han ilusionado mucho, pero hasta ahí queda, en ilusiones. Ya no aguanta sus dolores. Imagínate todo el día parado, desde las 9:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche parado”.

Armando necesita una habitación especial, acondicionada a sus necesidades, pero su familia no puede costear su construcción.

“Les suplico que me ayuden a terminar su cuarto, quizás ya no se va aliviar pero puede tener una mejor calidad de vida. Necesita su cuarto, una cama de hospital, su propio baño, porque cuando lo llevo al baño, afuera, llora porque está muy lejos. Les pido que me ayuden para que lo poco o lo mucho que estemos juntos, él viva feliz”.

De manera inesperada se han sumado ángeles en su camino para ayudarle a mitigar su dolor.

“Dios va a mandar ángeles, hay una persona de Estados Unidos que le deposita sus mil pesos cada mes. Le dice: ‘mientras yo viva no te va a faltar la comida’, y no lo conoce, pero yo subí un video de él a Facebook”.

Claman ayuda

Fabiola clama ayuda a sus semejantes porque desea una mejor calidad de vida para su hermano. “Les suplico que me ayuden porque económicamente yo no tengo nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sé que hay muchas personas de gran corazón que me van a echar la mano, porque Armando es un ángel, es un guerrero; ha sufrido toda un vida, desde los cuatro años”.

Los síntomas, que eran leves y llevaderos en su infancia, gradualmente fueron empeorando. Es un guerrero inquebrantable que ha vencido al dolor cada día, desde los cuatro años de edad.

Ha sido muy difícil para mí tener esta enfermedad porque no puedo hacer nada. No puedo valerme por mí mismo y es lo que me molesta, me da tristeza no poder ayudarle a mi hermana en nada, y antes lo hacía

Fabiola y su esposo lo sostienen para que pueda caminar y arrastra sus pies mientras avanza. Utiliza una escoba como bastón.

Para poder moverme necesito una escoba, mi hermana y mi cuñado son mis bastones, son los que me batallan. Mis papás no se quisieron hacer cargo de mí, toda mi familia me abandonó, los únicos que me quedaron son ellos. Deseo muchas cosas pero no puedo hacerlas

Al conocer su historia a través de las redes sociales, una gestora social de su comunidad se convirtió en un integrante más de su familia. Reyna Lora ha luchado incansable por la vida de Armando.

“Si Dios le permite seguir con vida, debemos procurar que sea de calidad, porque es un ser humano y no podemos dejarlo solo. Vamos a tocar puertas, vamos a llegar hasta donde sea posible porque vamos a luchar por una vida, porque Armando nos necesita”, externó.

Apoya a Armando Gutiérrez Flores

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número 68 79 9976 93 con María Fabiola Gutiérrez Flores. Si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel: 4169 1604 1112 8276

Peticiones

La enfermedad de Armando empeora con el paso del tiempo, pero su corazón aún alberga esperanza, con voluntad y valentía se aferra a la vida.

Necesita una habitación especial, acondicionada de acuerdo a sus necesidades, pero su familia no puede costear su construcción. Fabiola clama ayuda a sus semejantes para brindarle una mejor calidad de vida.

La vivienda donde vive Armando Gutiérrez Flores junto a su hermana. Foto: EL DEBATE

Dirección

Armando sobrevive a su padecimiento cobijado por el inmenso amor de su familia. Habitan una humilde vivienda en la comunidad de Valle Campestre, en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, en Guasave.

Su hermana vende dulces mientras su esposo se gana la vida trabajando como jornalero en los campos de cultivo.

Fachada de la vivienda donde vive Armando Gutiérrez Flores. EL DEBATE

Aportaciones

De manera inesperada se han sumado ángeles en su camino para ayudarle a mitigar su dolor. Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número 68 79 9976 93 con María Fabiola Gutiérrez Flores.

Si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel: 4169 1604 1112 8276.