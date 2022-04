Para Félix, el motor de su trabajo es su esposa; cuida carros en una plaza comercial de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La falta de recursos no permite que la mayoría de los jubilados tengan una vejez con dignidad económica, por lo que tienen que salir a buscar unos pesos para mal comer; sin embargo, cuando de uno depende la familia, hay que salir a buscar el alimento diario.

Félix Higuera, de 69 años, cuenta que toda su vida trabajó de manera informal y no goza de una pensión, por lo que se ve obligado a trabajar de cuidacarros en el estacionamiento de una plaza comercial de Los Mochis, en donde todos los días durante 8 horas está bajo los rayos del sol.

“Aquí de cuidacarros apenas sale para las tortillitas, para mí es un gran sacrificio estar aquí, ya que es muy cansado. Usted cree que quiero estar aquí por gusto, pues no, yo quisiera estar descansando pero lamentablemente no tuve un buen trabajo para asegurar una pensión digna”, resaltó.

Independiente

Dijo que vivía con una de sus hijas y sentía que es una carga para su familia, pues desafortunadamente nunca tuvo un trabajo estable que le hubiera dejado una buena pensión.

“Vivo con mi esposa y ella no recibe pensión. No tenemos casa propia y rentamos. Entre el pago de renta, comida y medicinas se nos va la pensión. No me alcanza ese dinero, quisiera tener las fuerzas para seguir trabajando y tener una mejor vida”, resaltó.

Precisó que hace aproximadamente unos meses logró que se le otorgará el apoyo del Gobierno Federal del llamado 65 y más; no obstante, ese recurso solamente le alcanza para salir adelante.

“Para pagar los recibos de agua, luz y otros gastos estoy batallando, ya que pago con sacrificios esos recibos, pues a veces no tengo y pido prestado para pagar esos gastos, ya que si no fuera así, no tendría esos servicios”, puntualizó.

Misma situación

Don Félix reconoció que muchos de sus compañeros de trabajo están en la misma situación, pero que peor aún los que son de mucho más edad y tienen que estar trabajando, ya que para su edad es complicado estar de pie y bajo los rayos del sol.

“Nosotros los cuidacarros no estamos aquí por gusto ni porque lo hayamos decidido, sino que es en el lugar en donde nos dan oportunidad de ganarnos unos pesos, ya que para la mayoría de las personas deberíamos estar en nuestras casas porque ya tuvimos nuestra oportunidad”, resaltó.

Don Félix reconoció que muchos de los automovilistas los ven como personas molestas a pesar de que los ayudamos a estacionarse o dirigirlos cuando se van, pues consideran que es algo que ellos pueden hacer y el darnos una moneda, lo consideran un desembolso, dinero que bien pudieran utilizar en otro lado; no obstante, ese tipo de situaciones y otras más son las que tienen que aguantar.

No tienen otra ayuda

En ese mismo sentido, Don Félix aseguró que a pesar de la situación por la que están atravesando las personas de la tercera edad, él sencillamente tiene que aguantar y seguir adelante, pues no le queda otra opción, ya que es su única forma de obtener ingresos económicos, mínimos, pero lo obtiene de manera honrada a pesar de que muchos de los automovilistas les den una propina de mala gana o bien un dinero que se ganan solo por hacerles señas para que se estacionen o para que salgan.