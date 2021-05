Para mí la experiencia de navegar es indescriptible: cadete Cornelio, del Buque Escuela Cuauhtémoc

Los Mochis, Sinaloa.- Alegre, tenaz, dedicada, responsable y con una meta bien establecida: poder tener a su cargo una embarcación, así se define Alexi Samantha Cornelio Páez, cadete de primera, Quinto año, Cuerpo General, originaria del puerto de Mazatlán, Sinaloa, y quien, a sus 24 años, forma parte de los cadetes en entrenamiento en el Buque Escuela Cuauhtémoc, proveniente de la Heroica Escuela Naval Militar.

Pasión

La cadete Cornelio, como se le llama dentro de la tripulación del navío, relató que su pasión por esta carrera inició cuando tenía 19 años y que se subió a un ferry.

“Desde que me subí supe que quería ser parte de esa vida, del mar. Tuve la oportunidad de presentar examen en la Heroica Escuela Naval y quedé, tenía 19 años. Una vez que estuve a bordo me gustó mucho la experiencia, yo ya estaba cursando la carrera, pero eso definitivamente me hizo darme cuenta de que era lo que quería ser”, indicó.

Sin embargo, reconoció que al momento de ingresar a la escuela, las cosas no le resultaron tan fáciles como las había imaginado o como las hubiese querido, pues una lluvia de emociones y sacrificios pasaron a formar parte de su día a día.

“Fue difícil porque es una rutina que tienes que seguir y no todos la tenemos antes de entrar, es un cambio muy drástico, el solo hecho de no ver a tu familia, adaptarte es un difícil, pero tienes que acostumbrarte.”

En cuanto a la aceptación como mujer en esta profesión que está ligada principalmente a los hombres, la cadete mazatleca reconoció que sí es complicado pues las actividades entre un cadete varón y las mujeres son las mismas y es ahí en donde se tiene que demostrar la fuerza no sólo física sino también emocional.

“Es difícil pero cuando uno entra ya hay mujeres, entonces ellas se encargan de enseñarnos y apoyarnos en este tipo de cuestiones. Uno lo piensa y pudiera ser difícil, pero no hay nada que no podamos hacer, quizá nos cueste un poco más pero no que no se pueda lograr.”

Evidentemente emocionada y con un sentido de orgullo que se refleja en su mirada, aceptó que la experiencia que ha tenido dentro de su formación ha sido tal como lo imaginó un día, aunque recalcó que de cierta manera ha superado sus expectativas.

“Definitivamente ha sido como lo imaginé, de hecho mejor, es muy bonito. La experiencia para mí el navegar es indescriptible. Haces sacrificios, pero creo que uno se pone, por ejemplo, el sacrificar el tiempo con mi familia es duro, pero tiene que pensar en disfrutar lo que uno hace.”

Asentó que desde el día uno en esta formación se le inculcó el liderazgo y enfrentó situaciones que pusieron a prueba la fortaleza que dijo desconocer que tenía.

El liderazgo me di cuenta que era algo que no tenía afuera o que tal vez no lo había desarrollado.”

Alexi mandó un mensaje a la Marina y su familia. “Quiero agradecer a la Marina por darme la oportunidad de realizar este viaje de instrucción, que lo único que hará es que tenga más conocimiento técnico de la carrera, y para mi familia, quisiera agradecerles porque siempre han estado para mí y recordarles que ellos son la motivación para seguir y continuar con esta carrera”.