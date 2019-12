Para pedir un crédito es necesario modelo de negocio

Los Mochis, Sinaloa.- Con la finalidad de adquirir herramientas aplicables en sus actividades empresariales, un grupo de comerciantes, así como personas con intención de emprender o expandir su negocio, participaron en una jornada de educación financiera organizada por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI de Ahome.

Durante la capacitación, Alberto Guerra González, profesor del área de negocios del Tecnológico de Monterrey, puso a disposición de los asistentes algunas herramientas prácticas que implementan las grandes empresas para que puedan aplicarlas en sus negocios y así evitar problemas financieros.

Recomendaciones

“Antes de solicitar un crédito, los emprendedores deben tener claro un modelo de negocio, establecer los valores con los cuales se sustentará el negocio, conocer los números y estar pendiente de lo que ocurre en el mercado”, expresó.

El especialista en educación financiera recalcó que para evitar problemas financieros, antes de solicitar un crédito se debe realizar un proyecto para determinar cuál es el adecuado.

“Los emprendedores deben tener claro su plan de negocios, es decir, por ejemplo, si voy a montar una carnicería, y no tengo claro cuánto me cuesta todo lo que voy a ocupar para su operación, voy a solicitar un crédito como se dice coloquialmente, a ojo de buen cubero, y no tendré claro si lo voy a recuperar con las ventas que voy a tener en el negocio”.

Asimismo, resaltó que al momento de emprender un negocio dentro de un giro comercial muy competente, se debe crear una estrategia que le permita diferenciarse del resto.

“Hay problema para quién no tiene un diferenciador, si yo voy a copiar lo que está haciendo otro negocio en la actualidad, voy a competir con las armas que alguien ya conoce, debo desarrollar alguna estrategia particular que me permita ser distinto a otro”.

Capacitación

Fernanda Rivera Romo, dirigente de la CNOP del PRI en Ahome, afirmó que la capacitación fue gestionada a petición de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad para recibir orientación sobre el acceso y el buen uso de créditos financieros.

“Hicimos la gestión para que se diera la capacitación a comerciantes, a quienes desean emprender o hacer crecer su negocio, la pidieron los comercios fijos y semifijos del primer cuadro de la ciudad, invitamos a los locatarios del Mercado 030; es para quienes quieran acceder a un crédito y no tengan una ruta definida, es para el crecimiento de sus negocios, para el empoderamiento de mujeres que trabajan desde casa y quieren abrir un local”.

Recalcó que los puntos que se abordaron durante la capacitación fueron: definición de empresa ante el SAT, importancia del proceso administrativo en una empresa, factores para evaluar las condiciones de dar o solicitar un crédito, errores al solicitar un crédito y el resumen final de la gestión adecuada de un crédito.