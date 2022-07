“Para poder abrir un negocio, debes saber lo que te apasiona”: Julio César Félix, emprendedor mochitense

Los Mochis, Sinaloa.- Constancia, sacrificio, disciplina y trabajo, son conceptos básicos que, combinados con decisiones inteligentes, pensadas en invertir antes que en disfrutar de las ganancias de un negocio o emprendimiento, siempre encaminarán hacia puerto seguro o al éxito a quien los implementa.

Ese es el pensamiento de Julio César Félix Maltos, quien empezó su negocio de pizzas con una inversión de apenas 500 pesos hace siete años en una fuente de sodas en el Parque Sinaloa, en Los Mochis, y hoy cuenta con un equipo de trabajo de alrededor de 16 personas, y cerca de 12 en un establecimiento más de hamburguesas tradicionales, que puso en marcha junto con su hermano y un amigo.

Y estos precisamente son sus consejos a todo aquel joven que, como él, desee incursionar en el autoempleo: ser constante, disciplinado, dispuesto al trabajo duro, muchas veces sin descansos, pero, por sobre todo, sugiere que elija una actividad que le apasione, así será más difícil que desista al primer tropiezo, afirmó Julio Félix, a quien desde siempre le ha fascinado hacer comida, pero más que eso, que los demás la disfruten y generar gratas reuniones en torno a ella.

¿Por qué emprender y no ser empleado?

Siento que es difícil encontrar algo que te guste cuando no es tuyo, y si lo encuentras, quizá no compartas la visión o manera de hacer las cosas que el jefe. En cambio, cuando eres autoempleado tú decides qué hacer y cómo, y eso también es difícil porque eres tú contra tú. Si tú no haces las cosas, nadie te va a decir que las hagas. De ti depende el desarrollo, el crecimiento personal y profesional.

¿Fue difícil abrir un negocio a sus 22 años?

Era algo muy cansado. En mis inicios me levantaba a las 7:00 de la mañana, me iba a la Yarda (central de abastos), a recorrer todo Mochis para conseguir los insumos y después ponerme a hacer la masa. Cuando empecé no tenía máquina, el amasado lo hacía yo, amanecía con los brazos entumidos y así debía seguir con la rutina del día. Pero puedo decir que fue una decisión fácil porque era lo que me gustaba, lo disfrutaba a pesar del cansancio. Luego se fueron acomodando las cosas, hubo gente que me ayudó, equipo que compré con las ganancias. Como todo al principio es algo de trabajo, esfuerzo, sacrificio y disciplina, pero al final se ven los resultados.

¿Tuvo obstáculos?

Mi falta de experiencia para manejar al personal. Era estresante cuando contrataba a una persona que era problemática, yo no sabía cómo lidiar con eso, cómo encauzar esa situación, pero por fortuna con el paso de los años hemos aprendido a hacerlo y hoy tenemos un equipo de alrededor de 28 jóvenes en los dos negocios.

¿Qué es lo que se debe saber si se quiere emprender?

Antes que todo, saber qué es lo que te gusta, qué te apasiona para emprender. No entrar con el pensamiento de generar dinero, lo que no es malo, pero lo que va a hacer que uno dé el extra, que nos movamos para conseguir más, es precisamente ese gusto por lo que decidimos emprender. Tenemos que confiar en nosotros mismos y no decepcionarnos cuando no nos está yendo como quisiéramos. Todo se va a ir dando si le echamos ganas, pasión y trabajo a lo que hacemos.

¿Son importantes las carreras, las capacitaciones?

Claro. Si yo pudiera retroceder el tiempo, elegiría Administración de Empresas, Contaduría, quizá Gastronomía, pero seguro Administración. Es elemental para conducir un negocio, cómo lidiar con ciertos tipos de empleados o qué es lo que se hace en todos las áreas, pero no solo saber lo que se hace, sino hacerlo, dominarlo.

¿No solo administrarlo, sino saber cómo se hacen las pizzas, hamburguesas, la limpieza del local?

Así es, porque así, cuando llegue tu personal, podrás transmitirle ese conocimiento. Es difícil que lo haga como tú, pero lo hará lo más cercano al concepto que tienes en mente, y que es el corazón del negocio.

Habla de sacrificios, ¿puede mencionar algunos?

Las salidas con los amigos es el más común a nuestra edad. No podemos darnos ese lujo, incluso se restringe el tiempo con la familia. Antes de las pizzas era ir cada fin de semana a misa, con la abuela a comer, pero ese gusto lo tengo cada cuatro meses porque hay que trabajar en los negocios, invertirles.

¿Cómo hacer para vencer esa tentación de gastar las ganancias?

Es difícil. Aquí es donde entran las decisiones inteligentes. Yo empecé a hacer pizzas en un local que mi padre administraba en el Parque Sinaloa, y fue porque quería salir con mi novia y no tenía dinero, pero luego todo cambió. Pronto duplicamos y triplicamos las ventas y debimos salirnos de ahí. Nos prestaron la cocina de la casa de mi novia y ahí es donde trabajamos por un tiempo, hasta tener lo propio. Y puedo decir que al principio el fin era salir, llevarla al cine, pasear, pero al ver que estaba funcionando la venta de pizzas y terminar cansados con su preparación y distribución, optamos por guardar esas ganancias e invertirlas en equipo y personal, y así es como hemos ido creciendo hasta llegar a La Pizza Nostra de hoy, y Bucks Brothers con mi hermano y un amigo, con venta de hamburguesas.

Te recomendamos leer:

EL PERFIL

Julio César Félix Maltos

Emprendedor

*Edad: 29 años.

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa.

*Estudios: Incursionó en la licenciatura en Negocios Internacionales, pero al cabo del tiempo cambió y se graduó como ingeniero civil en el Instituto Tecnológico de Sonora, campus Obregón. Sin embargo, no ejerció porque descubrió en su pasión la cocina, una fuente de ingresos que le permite el crecimiento personal y ser generador de empleos.