Para que regresen cruceros a Topo se requiere interés de autoridades: Prestur

Los Mochis, Sinaloa.- Se requiere mucho del interés de las autoridades municipales, estatales y de la API (Administración Portuaria Integral) para que regresen los cruceros al puerto de Topolobampo, manifestó Felizardo Romo.

El vicepresidente de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur), comentó que ya no creen en las promesas, después de que el secretario de Turismo del estado, Óscar Pérez Barros, diera a conocer que en diciembre arribará al puerto el crucero Tesoros del Mar de Cortés, de la naviera Cruise &Maritime Voyages, el cual sería el primero y quizá el último del año en atracar en el puerto.

“En realidad, no tenemos muchas esperanzas porque falta trabajo de las autoridades para que puedan llegar los cruceros aquí al norte de Sinaloa. No hay confianza en el trabajo del Gobierno del Estado, ya para nosotros. Los sectores productivos necesitamos hechos y no promesas”, dijo.

Añadió que cuando venían los cruceros al puerto de Topolobampo, siempre había trabajo para el sector turístico, pero que a faltan de gestiones y acciones para que estos regresen, el empleo ha caído hasta un 50 por ciento en la isla de El Maviri, dijo, quienes se veían beneficiados con la llegada de turistas por vía marítima.