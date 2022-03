Paramédicos de SUMMA reciben equipamiento en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Personal paramédico de Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA) recibió la mañana de este viernes uniformes nuevos con el objetivo de que estén en condiciones de prestar el servicio de calidad especialmente en esta época de Cuaresma.

Durante el evento, Donaldo Reyes, coordinador de SUMMA quien no solo agradeció el equipo recibido sino que hizo el compromiso a nombre sus compañeros, de continuar dando atención a quien lo requiera.

Leer más: Mantendrán vigilancia en los 10 centros ceremoniales de Ahome

"Tenga a bien a conocer señor presidente que el uniforme que se entregan serán portados con honor, con respeto, con dignidad, con orgullo y con la pasión que cada uno de los técnicos en atención médica prehospitalaria brinda a la ciudadanía ahomense. Mediante mi persona todos y cada uno de mis compañeros le agradecen enormemente por voltear a ver a este bonito proyecto que es SUMMA, tenga la confianza de que le servicio que brindamos está en manos de paramédicos cien por ciento profesionales ya que nos encontramos en constante capacitación para que todos los técnicos tengan las habilidades y destrezas para atender a la población", indicó.

Asimismo, precisó que desde que inició la actual administración se han atendido a mil 802 servicios prehospitalarios destacando que desde que inició el programa de SUMMA se han entregado un total de 40 uniformes y hoy reciben 59 uniformes completos que son especiales para el tipo de servicio que dan.

Por su parte, el alcalde Gerardo Vargas Landeros señaló que está entrega aunque pudiera parecer poco, el significado es grande pues de cierta manera beneficia a quienes forman parte de este equipo.

De igual forma, recordó que existe total compromiso de mantener este programa de servicio de ambulancias y muestra de ello, es la compra que se hizo a su llegada de las unidades.

"La primera compra que hicimos en esta administración no fueron las ambulancias porque acuérdense que no eran de nosotros eran prestadas o arrendadas, sabemos del compromiso que tenemos de la gente que todos los días sale de su casa que no tienen la certeza que vayan a regresar sano y salvo porque los accidentes se presentan en cualquier momento, poco a poco los hemos ido dotando de equipo necesario, a la seguridad pública es a la que más le hemos apostado al igual que la salud".

Leer más: Instalan semáforo en el crucero de Belisario y Centenario de Los Mochis

El funcionario municipal añadió que los uniformes en esta ocasión personalizados con la intención de seguir sirviéndole a la ciudadanía.