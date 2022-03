Paran labores en el CAM 44 en La Constancia, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Madres de familia del CAM número 44 ubicado en el ejido La Constancia, perteneciente al municipio de El Fuerte, decidieron este lunes impedir el paso a la planta docente en exigencia de personal de intendencia.

Sandra Castillo Oviedo, directora del plantel señaló que desde el mes de octubre la persona que estaba encargada del aseo fue traslada a otra escuela con otras responsabilidades y desde entonces, no hay quien se haga cargo de la limpieza.

Situación que aseguró, ya desesperó a las mamás quienes decidieron tomar la escuela en tanto las autoridades de Educación no resuelvan pues se ha hecho la solicitud en repetidas ocasiones pero hasta el momento no se les ha solucionado.

"Están inconformes porque nosotros teníamos un intendente en la escuela pero hizo examen, pasó y ahora es maestro y se fue a otra escuela, yo en noviembre me fui a la Subsecretaría para ver porqué no han mandado intendente pero al parecer la clave de intendente que nos toca la mandaron para Culiacán y nos dejaron al CAM de Constancia sin intendente. Nosotros estamos a un lado de una laguna que está muy contaminada y tiene muchos animales, le pido a los padres de familia que me ayuden a limpiar pero todos tienen que irse a trabajar", indicó.

Madres de familia decidieron tomar la escuela en tanto las autoridades de Educación no resuelvan su solicitud. Foto: Debate

De igual forma insistió que desde la salida de su compañero ha buscado con las autoridades estatales para que le regresen al personal de intendencia explicando que por ser el alumnado de condiciones especiales, necesita de un espacio limpio y seguro lo cual no tienen en este momento.

"No me han dado la reposición del intendente, yo ya fui a regionales, fui con el supervisor, con el jefe de sector, nosotros desde octubre tenemos clases presenciales, somos de las únicas escuelas que estamos trabajando desde hace varios meses. Como yo le dije al subsecretario Horacio Lora nosotros lo único que estamos pidiendo es que la plaza que dieron por otro lado se regrese a nuestro plantel porque es parte de la plantilla de esta escuela".

El plantel necesita limpieza. Foto: Debate

Castillo Oviedo mencionó que este plantel tiene un total de 29 alumnos con diferentes situaciones especiales, es decir, hay quienes son videntes, otros presentan algún tipo de retraso y vienen no sólo de esta comunidad sino de las aledañas en donde los padres de estos estudiantes en su mayoría son jornaleros y viven al diario.

"Nosotros estamos cansados necesitamos que nos repongan el intendente porque ya estamos viniendo todos los días. Los padres vienen y me ayudan pero ellos se van a trabajar, incluso nosotros les ayudamos a subir a sus hijos a los camiones pues vienen de Charay, de Camajoa, de Mochicahui, ellos no me dicen que si se quedan tendrían que dejar de trabajar y tampoco pueden hacer eso, ellos reclaman lo tienen derecho que es tener un intendente pues es una clave que ya se le asignó a la escuela".