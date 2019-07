Paran obra de colector Niños Héroes

Los Mochis, Sinaloa.- Este sábado se cumple una semana de que el contratista responsable de la obra de reparación del colector Niños Héroes paralizó la obra dejando una enorme zanja abierta con afloramiento de aguas negras.

Se trata del tramo de la calle Niños Héroes desde Comonfort a Melchor Ocampo en la colonia Anáhuac.

De acuerdo a los vecinos de dicho asentamiento, sin dar ninguna explicación, los trabajadores abandonaron la obra y hoy viven en medio de la peste.

“Mire nomás como estamos, con el mal olor que no nos deja, esto es insoportable sin contar que dejaron ese grande hoyo en dónde hay aguas y en el que se corre riesgo de que alguien caiga”.

Durante el anuncio de las obras se informó que en el colectgor Niños Héroes se invertirían 28 millones 65 mil 207 pesos.

En palabras del gobernador Quirino Ordaz Coppel durante el anuncio de la rehabilitación de este colector y dos más en Los Mochis, dijo: "Este evento no es cualquier evento, no es un evento más, no es cubrir la agenda ni mucho menos, es hacerle justicia social realmente a la gente que más lo necesita, que ha padecido y padece problemas muy severos de contaminación, de salud pública".

Estos colectores vendrían a hacerle frente a las inundaciones que año con año afectan a la ciudad. El banderazo de inicio de las tres obras ( colectores Zacatecas, Degollado y Niños Héroes) se dio el mes de abril pasado en la colonia Anáhuac.