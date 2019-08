Parque Sinaloa niega que haya mortandad de animales

Los Mochis, Sinaloa.- A través de redes sociales, diversos internautas denunciaron que especies endémicas del Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston, mejor conocido como Parque Sinaloa, habían muerto al salir del agua del estanque ubicado en este recinto educativo.

En un recorrido realizado por reporteros de esta casa editorial por el Parque Sinaloa no se encontró ninguna especie muerta ni visualmente enferma.

Asimismo, el director del Parque Sinaloa, Marco Solórzano Castro, rechazó que en el lugar haya mortandad de especies e invitó a la ciudadanía a no difundir noticias falsas que provocan psicosis.

Sin decesos de animales

“Es totalmente falso. Al momento no tenemos ningún deceso de ningún animal; no sé de dónde salió que había animales muertos en el Parque Sinaloa, pero esto genera psicosis. Invitamos a la ciudadanía a no caer en noticias falsas, nuestras especies reciben los cuidados necesarios y son bien atendidas”.

Recordó que hace un año también se generó psicosis a través de redes sociales en donde se especulaba que una serpiente o culebra estaba en el lugar; sin embargo, esto resultó ser sólo una muda de piel de una iguana.

Invitamos a la ciudadanía a no caer en rumores ni generar especulaciones. El Parque Sinaloa está en óptimas condiciones al momento y estamos trabajando para darle siempre la mejor atención a los usuarios”, agregó.

Alta afluencia

Asimismo, Marco Antonio Solórzano Castro señaló que se tiene un alto incremento en las visitas al Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston en las que se superan los 7 mil visitantes por día.

De igual forma informó que se han incrementado los visitantes que hacen deporte durante las tardes, por lo que a veces es imposible llevar un registro de cuántas personas asisten al Parque Sinaloa.

Por último, el director del JBBFJ informó que aún se tienen los redondeos en las Tiendas Oxxo, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir aceptando los redondeos para apoyar al Jardín Botánico.