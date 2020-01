Particular construye en calle del Nuevo Horizonte, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Nuevo Horizonte, a la salida de la ciudad de Los Mochis, denunciaron que desde hace más de 15 días se está construyendo una ampliación de una vivienda en la calle Taxtes y que en la misma vialidad se han puesto cercos para impedir el acceso a vehículos y peatones.

Los vecinos explicaron que este bloqueo les ha dado problemas, pues ya no han podido circular por esta vialidad y ahora deben rodear la calle para lograr llegar a sus viviendas.

“Vino un familiar hace una semanas y la entrada habitual es por esa calle y vaya sorpresa que se dio cuando encontró cerrado y con construcción, por lo que tuvo que regresarse y dar la vuelta”, señaló Martina Soto Carvajal.

Inician construcción

La vecina de la colonia explicó que la calle presuntamente pertenece al ejido Mochis, por lo que los dueños decidieron vender esta vialidad y muchos “compradores” ya empezaron a construir en lo que según es su pedazo.

“Según ese pedazo pertenece al ejido Mochis, por lo que los dueños vendieron y ellos empezaron a construir; este es el más avanzado, empezaron a construir otra parte de su casa en la propia calle. Nosotros, a lo entendido, ese pedazo es una calle. Nosotros cuando damos la dirección decimos que entre calle Taxtes y Monzón, que es la que sigue”, señaló.

Por su parte, Ernesto Chávez, habitante de esta colonia, indicó que no sería justo que desaparecieran esa calle, cuando siempre ha estado y que es parte del cuadro de la colonia.

“Es así como vendieron las casas con esos planos, por lo que no se debería construir en esa zona. A nosotros así nos vendieron esta casa, nos mostraron los planos y esa calle estaba ahí, así que no sé por qué están construyendo en un lugar donde es calle y qué les beneficia en sí, no sé si no piensan bien las cosas o qué”, señaló.

Este medio de comunicación buscó a los dueños de esta construcción y solo se limitaron a decir que la calle le pertenece a los ejidatarios.