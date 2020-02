Partidos exigen al alcalde de Ahome que aclare el caso de Paúl Corona

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y las áreas responsables de investigar y sancionar los casos de corrupción tienen la obligación de atender la denuncia que recientemente se hizo en contra de Paúl Corona, director de la Unidad de Inversiones, consideraron los líderes de los partidos políticos locales.

Ariel Aguilar, dirigente del Comité Municipal del PAN, consideró que de acuerdo a la información que se mostró con respecto a este caso, es prueba suficiente de que existe un abuso de poder que debe tener consecuencias inmediatas.

“Se advierte un mal uso del recurso público toda vez que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa prohíbe el hecho de comprar productos o el de aprovecharse del encargo para la contratación de un servicio hasta la cuarta línea recta de un funcionario”.

En este caso, agregó que Paúl Corona ha hecho caso omiso a esta disposición legal, no obstante que, comentó, esto constituye un acto penal por el uso indebido del ejercicio público.

En cuanto a que el alcalde exhibió a exfuncionarios al verse envuelto en estos señalamiento de Paúl Corona, el líder del blanquiazul dijo que esto no le sorprende, pues es recurrente que responda de esa manera, y con el mismo caso.

“El presidente municipal cada vez que un problema le llega al cuello sale con un distractor o con su caja china. Siempre asusta con el petate del muerto. Creo que los ahomenses no nos chupamos el dedo, aquí debe de tener mano firme y debe correr a Paúl Corona o ¿qué esconde que no ejecuta acciones en lo inmediato?”, cuestionó.

Críticas

Por su parte, Dulce María Ruiz Castro, dirigente del PRI en Ahome, señaló que es necesario que se llegue al esclarecimiento del caso de Paúl Corona, pues no es la primera vez que se le vincula con este tipo de hechos.

“No es la primera denuncia que se tiene. Sabemos que son temas que deben de investigarse, pero sabemos también que tienen un tiempo para hacerlo y ahí es en donde debemos de conocer el resultado que se dará. No se trata de Paúl Corona, se trata de un ejercicio de transparencia, de ver en qué se invierte el dinero del pueblo”, abundó.

Por último, expresó que se debe de exigir una respuesta del funcionario, pues él tiene la obligación de aclarar las cosas.

Para entender...

Piden la destitución de cinco funcionarios por conflicto de interés

Por caer en conflicto de intereses al ser funcionario y proveedor de la comuna ahomense y omisión de las áreas que tienen que ver con las compras, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa pide la destitución de cinco funcionarios de primer nivel de Billy Chapman.

Con documentos en mano obtenidos a través de acceso a la información pública, Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, mencionó que los funcionarios que deben salir por esta causa son la tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva; el director de Egresos, Noé Molina Ortiz; el propio director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona Castro; el director de Administración, Gilberto Estrada Barrón, y el director del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix.

Caso Corona

Director del Órgano Interno de Control debe irse: PAS

No solo por el caso de supuesto conflicto de interés que involucra a Paúl Corona, director de la Unidad de Inversiones, sino por otros temas que se le han dado a conocer para su investigación, el Órgano Interno de Control ha dejado mucho que desear, reconoció Fernando Arce Gaxiola.

El regidor del PAS consideró que este tema debe llevarse a las últimas consecuencias, e hizo alusión a que la postura del alcalde va en contra de la línea del combate a la corrupción que se supone tiene el nuevo gobierno.

“Cada órgano de gobierno está diseñado para cumplir una función y si no es así el responsable debe irse. La verdad el Órgano para mí ha dejado mucho que desear no sólo en este caso, sino en otros que se vienen arrastrando. Más allá de cosas personales hay cosas institucionales que deben de atenderse. Habría que ver por qué no se dan respuesta. Las investigaciones no avanzan, a veces uno se queda esperando una respuesta que no llega”, enfatizó.

El edil indicó que, al contrario, el alcalde debe asumir una actitud de facilitador y ordenador para que áreas como el Órgano Interno de Control haga su función, pero también la Sindicatura de Procuración.