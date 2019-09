Pasajeros de Calafia se quedan varados en el aeropuerto

Los Mochis, Sinaloa.- El vuelo estaba programado a las 14:00 horas de hoy. Algunos de los pasajeros llegaron con tres horas de anticipación, para evitarse problemas al momento de abordar el avión. Sin embargo, denunciaron que el vuelo se retrasó, y se encuentran a la espera de que este se efectúe a las 17:00 horas, tal como se anunció en una pantalla.

No obstante, momentos antes del anuncio, trascendió entre los pasajeros que el vuelo saldría a las 19:00 horas, por lo que algunos decidieron retirarse del aeropuerto y otros decidieron esperar en estas instalaciones.

Los viajeros se quejaron de que no hay personal de Calafia que les informe lo que está sucediendo, el porqué del retraso del vuelo. Ante ello, expusieron que es pésimo el servicio que presta esta aerolínea.

"Llegué 3 horas antes y me acerqué a preguntar, pero no hay nadie que nos informe absolutamente nada. Yo de aquí me voy a Guadalajara y de ahí tengo otro vuelo a Oakland, y qué va a pasar con ese otro vuelo, lo voy a perder. Ellos se tienen que hacer responsables de ese vuelo que voy a perder", expuso Cristina Vega, quien viajó de Estados Unidos a Los Mochis.

Los retrasos en los vuelos de la aerolínea, pudieran deberse al mal tiempo. El Debate

"Es la primera vez que saco el boleto con esta aerolínea, y no lo vuelvo hacer, y si hubiera un lugar donde quejarme de que no lo haga nadie, lo haría con gusto. Es una irresponsabilidad grandísima de parte de la aerolínea, de los números de teléfono no contestaba nadie, y los que contestaron, lo hicieron de manera grosera", dijo.

Por el mismo tenor, Osvaldo Carrasco, ciudadano mochitense, quien se dispone a viajar a Guadalajara con destino a León, por asuntos de trabajo, lamentó la irresponsabilidad de la aerolínea.

No hay quien nos informe nada, ni siquiera se han acercado, no habido ninguna atención. Agarramos este vuelo por ser temprano y viajar de día".

Eran alrededor de 20 pasajeros los que esperaban el vuelo a Guadalajara.

De acuerdo con personal de seguridad del aeropuerto, los retrasos en los vuelos de la aerolínea, pudieran deberse al mal tiempo.