Pasan a análisis propuesta de municipalizar Juan José Ríos

Los Mochis, Sinaloa.- Por unanimidad, el Cabildo ahomense aprobó mandar a análisis la solicitud el Congreso de estado a través del diputado Horacio Lira Oliva en relación a la intención de municipalizar a Juan José Ríos.

Juan Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento, explicó que esta propuesta hecha por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local incluye en específico la modificación a los artículos 18 fracción I y el artículo 112 fracción III ambos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Lo anterior, para efecto de que el Cabildo emita opinión respecto al proceso de municipalización indicando y para que aporte las observaciones y en su caso, los fundamentos documentales y argumentaciones legales que considere convenientes para luego ser turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación.

Esta propuesta causó molestia entre los ediles quienes se manifestaron en contra de la misma, debido a que fue presentada sin fundamentos legales no especificaciones de la intención.

Tal fue el caso del regidor priísta Raúl Cota Murillo quien criticó al Congreso del estado por presentar una solicitud sin sustento.

“Aquí le decimos al Congreso que no juegue con los Cabildos de los municipios con esta propuesta, es un expediente en donde ni siquiera se tomaron la molestia de actualizarlo, le pedimos que no jueguen con la ciudadanía, no se pueden hacer este tipo de solicitudes sin sustento”, dijo.

En ese sentido, Fernando Arce, regidor del PAS de igual forma se manifestó en contra de la petición a medias presentada por el legislador pues en ella no se establece ni la superficie del terreno.