Pasan de calles a lagunas con las lluvias en ejido México del municipio de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Las primeras lluvias de esta temporada ocasionaron que las calles del ejido México del municipio de Ahome, se convirtieran en lagunas. Los vecinos de esta comunidad manifestaron que las vialidades que no están pavimentadas se vuelven intransitables y también criaderos de mosquitos por el agua que dura días encharcada.

Por ello, pidieron a las autoridades del municipio de Ahome que den solución a este problema a través de un programa de pavimentación, pues son varias las calles que están en condición de terracería.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mencionaron que el callejón y la calle Baja California Sur es una parte que siempre se inunda con lluvias fuertes, y ahorita se encuentra con encharcamientos por las recientes lluvias que han azotado en este ejido.

Los vecinos dicen que se requieren más lámparas en algunas de las calles de esta comunidad. Foto: EL DEBATE

“Desde que llueve, las calles se ponen así, no se puede andar. Y aunque los niños no están yendo a la escuela ahorita, que es cuando más batallamos, porque no pueden pasar para ir a la escuela”, dijo la señora María Bojórquez.

Lo bueno. El ejido México cuenta con instituciones educativas, una biblioteca y algunos campos deportivos para el beneficio de toda la ciudadanía que habita en este lugar. Foto: EL DEBATE

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Se sienten olvidados

La vecina de esta comunidad dijo que están olvidados por las autoridades, ya que solo acuden a limpiar y raspar las calles cuando va a ser día del ejido, el cual se celebra en el mes de octubre.

Manifestaron que se requiere una fumigada para evitar el mosco por la humedad y que se instalen más lámparas por el callejón Veracruz, ya que este luce oscuro por la noche.

Las calles están en muy mal estado por las lluvias, y también algunas se encuentran con basura. La ciudadanía pidió a la autoridad un programa de pavimentación. Foto: EL DEBATE

También te puede interesar:

Solares baldíos convertidos en basureros en fraccionamiento Santa Cecilia en Los Mochis

Coepriss atiende denuncia de contaminación de agua en El Fuerte

Ocho comunidades de El Fuerte, Sinaloa sufren por la falta de agua