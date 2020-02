Patenté producto para hacer artículos biodegradables: Joana Gil

Los Mochis, Sinaloa.- Alegre, dedicada, inteligente, responsable y persistente, así es Joana Gil, una joven quien a sus apenas 30 años de edad es fundadora de LignoPure, una empresa que tiene su base en la Universidad Técnica Hamburgo, en Alemania.

Fue tres años atrás cuando un estudio de doctorado se convirtió para Joana en una realidad que la apasiona cada día más.

¿Cómo llegas a Alemania?

Mientras trabajaba en una empresa en la Ciudad de México se dio la oportunidad de ir de intercambio a Alemania. Hice los exámenes y fui aprobada. Llegué a la Universidad Técnica Hamburgo.

¿Cómo te enfrentas a un país diferente?

Yo estaba muy emocionada por estar allá. La verdad es que encontré mucho apoyo, es un país en el que te ayudan mucho. Aunque extrañas tu familia, tu tierra, ha sido una experiencia increíble.

¿Y cómo decides formar LignoPure?

En el 2015 estaba haciendo mi doctorado y trabajando con diferentes empresas. Vi que lo que hacía tenía potencial, entonces empecé a contactar empresas a las que les ofrecía mi producto. Vi interés y empecé a meter dinero en servicios y productos. Pasaron tres años para cuando me hice de un equipo, invité a una colega. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era necesario emprender un negocio.

¿Fue fácil?

La realidad es que no, porque en Alemania se requiere de bastante capital para iniciar una empresa. No fue fácil porque yo estaba terminando el doctorado y tenía una empresa, es algo muy desgastante psicológicamente pero no imposible y aquí está, es una realidad LignoPure.

¿Qué producto ofrecen?

Ofrezco lignina, un producto, un polvo café que sacamos de la madera. Yo patenté el proceso en el que puedo convertir esa lignina en partículas o polvo y que empresas que hacen por ejemplo papel, cartón, la utilizan. Mi producto se utiliza para hacer artículos biodegradables, que es un tema que es muy importante en Alemania.

¿Cuál es la cobertura de tu empresa?

Ahorita somos cuatro los que integramos LignoPure y tenemos un portafolio de casi 34 empresas; seis de Alemania y tenemos en toda Europa, incluso estamos trabajando ahorita con empresas de Estados Unidos y me gustaría en el futuro que también se aplicara nuestro producto en México.

¿Qué tipo de clientes son?

Clientes que producen por ejemplo filtros de plástico, otros que quieren hacer contenedores de sopas instantáneas o tenemos, por ejemplo, un proyecto muy importante que es la jeringa de insulina. La quieren hacer más biodegradable, por decir algunos.

¿Has pensado en regresar a México?

Nunca he pensado que no puedo y que me regresaré a México. Los momentos que he tenido de debilidad han sido porque extraño a mi familia. En esos momentos me pregunto si vale la pena dejar a mi familia.

¿Seguirán en Alemania?

Sí. Quiero enviar un mensaje a los estudiantes porque yo creo que lo importante es informarse porque muchas veces uno se queja, pero México de verdad es un gran país. Tenemos muchos apoyos para intercambios. Obviamente uno tiene que tener buenas calificaciones, pero deben informarse.

Joana pasó las fiestas decembrinas con su familia en Ruiz Cortines y Mazatlán.

EL PERFIL

Nombre: Joana Gil

Lugar de nacimiento: Adolfo Ruiz Cortines

Profesión: Ingeniera en Biotecnología por el Itson de Obregón, Sonora

Oficio: Fundadora de LignoPure, ubicada en Alemania.