Patronato Pro Educación, por publicar lista de becados

Los Mochis, Sinaloa.- En la convocatoria de las becas que lanzó en el mes de junio el Patronato Pro Educación de Ahome, casi 400 jóvenes solicitaron este beneficio; sin embargo, dada la planeación de este organismo, únicamente se otorgarán 150 nuevas becas para los alumnos de preparatoria y universidad.

“Para hacer esto, seguimos un procedimiento de visitas domiciliarias, un estudio socioeconómico y también al final corroborar que sean jóvenes que tengan buen aprovechamiento escolar porque es lo que Patronato busca apoyar a los jóvenes que tenga necesidad económica, pero que también le están echando ganas a la escuela, y fue una revisión minuciosa la que se tuvo que hacer”, expuso Javier Castillo.

El director del Patronato Pro Educación de Ahome, añadió que tuvieron que revisar que los beneficiados con la beca, sean estudiantes que no estén recibiendo otra beca, ya sea por el municipio o la beca Benito Juárez que otorga el gobierno federal.

“Lo que buscamos es apoyar a los jóvenes que no estén teniendo otro beneficio económico”, dijo.

Resultados

Mencionó que seguramente este lunes ya pudieran estar apareciendo la lista de los nuevos becados publicada en las redes sociales del patronato.

“Es muy importante que si hay jóvenes que no recibieron la beca, muy probablemente sea porque ya tienen otra, porque no tuvieron un buen promedio o porque no la necesitan económicamente”.

Javier Castillo comentó que el primer pago de esta beca en este nuevo ciclo se realizará en este mes de septiembre.

Destacó que en esta ocasión se dio un aumento en la cantidad que se entregará en las becas: los jóvenes de universidad estarán recibiendo 4 mil pesos semestrales, los de preparatoria 3 mil pesos, y a los alumnos de primaria y secundaria que continúan becados se les otorgarán 2 mil 500 semestrales.