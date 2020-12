Paúl Velázquez festeja a su modo año de atentado en su contra en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A un año del atentado en su contra, Paúl Velázquez Benítez recorrió la tarde noche de este sábado la farmacia ubicada en el sector centro de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde le dieron un balazo en la cabeza.

Entrevistado al respecto, el activista y periodista independiente de Los Mochis se dijo con sentimientos encontrados al revivir el hecho que marcó su vida, pero agradecido con Dios por la oportunidad de seguir con vida.

“Lo más importante es que estamos vivos. Ha sido un año muy difícil, es muy increíble que aún haya gente que no crea, que ataca. Estoy vivo no porque se hayan equivocado, sino por algo más fuerte, estoy así por hacer las cosas bien. Han sido meses muy difíciles. Tengo seis rehabilitaciones a la semana, con intervenciones fuertes que aún no terminan, pero aquí estoy”, precisó.

Avance investigación

Con respecto a la investigación, Velázquez Benítez comentó que ya existe un buen avance, incluso, adelantó, sin dar mayor detalle, que ya se tiene el dato del responsable; sin embargo, dijo que aún no se ha actuado porque lo que se busca es que el culpable no tenga excusa y pueda evadir la justicia.

“Sabemos quién fue, sabemos quién dio la orden, sabemos a quién se le compró el arma, sabemos quién dio la orden de eliminarme. Este miserable, porque no merece otra expresión, mandó un mensaje de que afortunadamente estoy vivo porque él no quería cargar con la muerte de una persona”, indicó.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía General de la República es la responsable de llevar a cabo la investigación pertinente, y en en su momento se fincarán las responsabilidades.

“El fiscal me dice que la investigación va muy bien, me dijo que había dos vías, y yo elegí la más complicada porque quiero que se haga justicia”.

Agradece el auxilio

Paúl Velázquez se hizo presente tanto en el lugar en donde se le dio el balazo como en el hospital en donde fue atendido. En ambos lugares dejó a los trabajadores un pastel como señal de agradecimiento por el auxilio y la atención recibida, pero, sobre todo, como una forma de celebrar que sigue vivo, luchando en su recuperación pero de pie.