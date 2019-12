Paúl Velázquez será intervenido para cirugía de mandíbula

Los Mochis, Sinaloa.- El activista Paúl Velázquez será intervenido hoy para una cirugía de mandíbula.

La cirugía estará a cargo de una doctora procedente de la Ciudad de México, especialista maxilo facial, quien tiene experiencias con pacientes de bala, así como un doctor del Hospital Fátima con la misma especialidad.

"La intervención quirúrgica no tiene una estimación precisa en cuanto a su duración, dado que se tienen tres planes a seguir, si el plan A no resulta ser el mas conveniente, se optará por el B, y si este no fuera el más idóneo se optará por un plan C definitivo", informó Arturo Velázquez.

El hermano del activista Paúl Velázquez, manifestó que se previó todo lo necesario de los 3 planes de cirugía con la finalidad de evitar la reprogramación de las mismas y evitar que la doctora procedente de CDMX agendara nuevos viajes a Los Mochis.