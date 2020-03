Pável Castro está obligado a cumplir sentencia del Teesin

Los Mochis, Sinaloa.- El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) dio revés a la aclaración de sentencia que interpuso el responsable del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix. Con ello el funcionario está obligado a acatar al igual que otros funcionarios lo que se dispuso en la sentencia emitida a mediados de febrero, declaró Angelina Valenzuela Benites.

Al respecto, la síndica procuradora de Ahome dijo que nuevamente el órgano colegiado confirma que se ha ejercido violencia política en razón de género en su contra, pero también que su trabajo ha sido obstaculizado por algunos servidores públicos, incluido Castro Félix.

“El recurso fue en base a que él (Pável Castro) alega que él es autónomo, pero el Tribunal le dice que eso no es así. Le dice que él tiene que cumplir como todos y es eso nada más. Tengo entendido que lo interpuso la semana pasada, fue cuestión de días para que resolviera”, indicó.

Aclaración

La funcionaria municipal explicó que con esta aclaración de sentencia, lo que el responsable del Órgano quería era liberarse de la sentencia que es informar y dar seguimiento de todos los casos que la Sindicatura de Procuración remita.

“Él (Pável Castro) alega que es independiente, dice que es autónomo, es una autonomía técnica y de gestión, pero depende de la Sindicatura de Procuración, pero bueno, creo que a este año y tres meses no lo ha entendido, pero qué bueno que un órgano electoral le dice que tiene que acatar la resolución”, enfatizó.

Desconoce atención

De igual forma, comentó que aún no sabe en qué medida atendieron la resolución los funcionarios municipales, pues aún está en espera de que el Teesin dé visto, es decir, los funcionarios tenían la obligación de informar al Tribunal lo que atendieron y lo que no, para después, ella misma corroborar esa información.

En tanto, finalizó diciendo que aún existe resistencia de parte de algunas dependencias para darle información y seguimiento a sus temas; sin embargo, ya se está viendo un ligero cambio de actitud que confía mejore para poder así, dar mejores resultados.

“El poner un recurso no te exime de cumplir una sentencia. Lo que sigue es que el tribunal me dé vista de lo que los funcionarios aportaron como cumplimiento y decir yo si se cumplió o no porque ellos también revisan si dieron cumplimiento a lo que les ordenó”, enfatizó.

Para entender...

Teesin da revés a Pável Castro: le orden cumplir con la sentencia

Hace algunos días, el responsable del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix interpuso un recurso de revisión de sentencia ante el Teesin argumentando que su área era autónoma y no tenía por qué tener contacto directo con la Sindicatura de Procuración.

Después de revisar el tema, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que el Órgano tiene la obligación de informar y dar respuesta inmediata a todos los casos que la síndica procuradora le remita en todo momento.