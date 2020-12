“Pável Castro no debería estar trabajando”: síndica

Los Mochis, Sinaloa.- No sólo por la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa del 2 de diciembre que tuvo que ver con la ratificación de Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control, al funcionario ya se le cumplió el tiempo en la dependencia, sostuvo Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora se refirió a que el pasado 24 de noviembre ya se le terminó el periodo a Castro Félix; por lo tanto, aseguró que ya no tiene por qué estar en el cargo.

No debería de estar trabajando, aunque ellos (funcionarios) dieron una declaración absurda de que permanecería en el cargo porque eso no viene en la resolución del tribunal, pero la ley es muy clara, a él (Pável Castro) ya se le acabó el periodo, no tendría por qué estar despachando cuando ya no es titular, indicó.

En ese sentido, puso de ejemplo los movimientos al interior del mismo Teesin, donde dos magistrados, incluido el propio magistrado presidente, se les terminó el periodo y de manera casi inmediata abandonaron la oficina.

“Te pongo el ejemplo del tribunal. Hay dos magistrados que ya no están, se les acabó el periodo y están tratando de contender otra vez por el mismo espacio, quedaron tres magistradas. Todo es lo que la ley te marca. Se me hace absurdo que digan que no viene en la sentencia del Tribunal, por supuesto que sí debe estar fuera ya porque el 24 de noviembre se le venció el periodo. Él no debería estar ahí”, indicó.

Propuesta

La funcionaria municipal sostuvo que sigue firme con su propuesta, aunque omitió dar el nombre; sin embargo, precisó que tendrá que ser la próxima semana sin falta cuando se haga el nuevo nombramiento, esto a pesar de la negativa del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Tengo entendido que el plazo termina el 18 de diciembre, mientras tanto para entonces ya debí de haber presentado mi propuesta. Sigo firme con la persona que tengo pensado para ese cargo, abundó.

Cabe mencionar que Pável Castro interpuso un recurso ante el Teesin “porque tenía dudas”, pero lo consideraron improcedente. El jueves le contestaron que todo estaba claro en la sentencia del 2 de diciembre de 2020.