Pavimento del bulevar Centenario de Los Mochis luce destrozado

Los Mochis, Sinaloa.- En un lamentable escenario se encuentra el bulevar Centenario, el cual se encuentra destrozado en un rango de alrededor de dos kilómetros, desde el bulevar Macario Gaxiola hasta la calle Pasadena.

Automovilistas y peatones que circulan diariamente por este sector exigieron la reparación inmediata de este tramo, ya que los baches que se encuentran en ese lugar ponen en grave riesgo a todos, pues el tamaño es considerable.

Denuncia

El ciudadano Pedro Mendoza exhibió que la calidad de las calles de Los Mochis son una vergüenza, puesto que en cualquier sitio de la ciudad están deterioradas y ponen en gran peligro a los automovilistas y peatones.

“Es una vergüenza la calidad de calles que tenemos en Los Mochis, a donde vayas hay un cráter, y sí, cráter porque eso ya no es bache por el tamaño que se encuentran. Si alguien viene a alta velocidad se mata si cae en un hoyo de esos”, señaló.

Asimismo, Gonzalo Soto mencionó que el entronque de Macario Gaxiola y Centenario es uno de los puntos más críticos, ya que en el lugar hay un hoyo de aproximadamente un metro de ancho en donde muchos automovilistas han caído, provocando afectaciones en sus vehículos.

“Si le pasa algo a mi carro ¿quién me lo pagará? ¿El municipio? No, a ellos les vale mandarina lo que les pase a los ciudadanos, cuánto tiempo ya tienen estos baches y no se han dignado siquiera en echarles tierra”.

El enorme bache de un metro de ancho. Foto: EL DEBATE

Otro punto

El otro sector que pone en riesgo a cualquiera que transite por esa zona es el entronque de la calle Pasadena y Centenario en donde los choferes tienen que frenar y transitar con cuidado para evitar un accidente.

“Ya tiene más de un año el bulevar así y nadie del municipio ha venido a querer reparar o hacer algo, para evitar un accidente. Ya verá que si ocurre un accidente, que Dios no quiera, van a venir de volada como ocurrió con el señor de la basura”, señaló Ofelia Inzunza.

De igual forma, Roberto Torres externó que el municipio se ha hecho de oídos sordos en atender a los ahomenses, ya que en todos lugares hay deficiencias y nada avanza.