Pedimos sentirnos más seguras, dice la presidenta de AMMJE Los Mochis

Los Mochis.- Ante los casos de mujeres desaparecidas que se han visto en el estado de Sinaloa y en el municipio de Ahome, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), capítulo Los Mochis, exhortó a las autoridades estatales y municipales a que realicen su trabajo para que estos casos no se sigan presentando.

"No entendemos por qué no toman cartas en el asunto, por qué no efectúan su trabajo como debieran de hacerlo. La verdad es que nos sentimos muy desprotegidas, y con estos actos de violencia y desapariciones pues no es soportable", dijo Kenia Moreno.

Añadió que de alguna manera la mayoría de las mujeres tiene que salir a atender sus negocios, a su familia y no se pueden quedar encerradas en sus casas esperando a que pase esta situación.

Ante ello, exigió que las autoridades proporcionen la seguridad para que las mujeres puedan estar tranquilas y seguras.

"Nosotros exigimos también que se haga justicia y que las autoridades hagan su trabajo para ver si se logra que estemos un poco más tranquilos aquí en la localidad".

Recalcó que no queda más que exigirles como ciudadanos y decirles a las autoridades que se pongan a trabajar en acciones que ayude a que bajen los casos de mujeres desaparecidas y la inseguridad en general.

"No es posible que estemos en esta situación tan complicada y de tanto miedo. De por sí tenemos el cargo de la pandemia y luego lo de la inseguridad, es una cosa que nos tiene la verdad muy preocupados".

Mencionó que es necesario que las autoridades hagan algo al respecto, pues los casos pasan sin esclarecerse y sin que se haga justicia.

"No podemos seguir así, tenemos que hacer algo y las autoridades saben que todos los organismos estamos para apoyar, pero en lo básico que tienen que hacer ellos, no lo están haciendo".

La presidenta de AMMJE en Los Mochis destacó que la petición a las autoridades es sentirse más seguras.