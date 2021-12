Pelean la dirigencia del Tianguis sabatino de la Tabachines 1 en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Surge conflicto por la dirigencia de los comerciantes del tianguis sabatino en la Tabachines 1; sigue latente tras el intento de Miguel Zavala por presidir la organización de los comerciantes y el manejo de las cuotas, señaló la actual coordinadora de esos oferentes, Gabriela Terrazas.

Asimismo, la lideresa bajo el argumento de que fue la fundadora del mercado ambulante hace 15 años, aseguró que la asiste la antigüedad que lleva como coordinadora del tianguis así como el apoyo de la mayoría de los comerciantes.

Gabriela Terrazas explicó que Miguel Zavala, ha intentado en administraciones pasadas hacer lo mismo, quitarla y ser él quien administre el tianguis; no obstante, no lo ha logrado porque se ha resuelto que ha tenido la razón.

"En esta administración ya hizo lo mismo Miguel Zavala, pero ahora al parecer trae el apoyo del director de Inspección y Normatividad, pues le expendió un documento en donde lo señala como el nuevo líder del tianguis sabatino de la Tabachines 1", subrayó.

Gabriela Terrazas señaló que lo más lamentable es que la quieran destituir sin haber tomando en cuenta a los comerciantes y sin respetar sus 15 años frente al tianguis que este sábado llegaron cerca de 15 inspectores para notificar a los comerciantes que tenían que pagar al Ayuntamiento por instalarse en el tianguis o de lo contrario tendrían que ser retirados de la vía pública.

Por su parte Miguel Zavala, el nuevo coordinador del Tianguis dijo que lo único que quieren es que haya transparencia en el manejo de los recursos y que se apoye a los comerciantes, pero apoyados con los reglamentos de las autoridades municipales.

"Nosotros no buscamos otra cosa que no sea una administración transparente del tianguis y que no permanezca la administración del mismo en una sola persona, ya que el que haya sido fundadora no le da el derecho de ser eternamente la coordinadora, sobre todo cuando ya no hay transparencia en el manejo de las cuotas", asentó.

Finalmente dijo que se hizo acompañar de los inspectores porque quisieron evitar que haya confrontaciones al momento de requerirles el pago a los comerciantes por el derecho de piso.