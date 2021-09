Peligroso socavón pone en riesgo a automovilistas en carretera Los Mochis-El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Por la carretera Los Mochis-El Fuerte, a la altura de la zona conocida como La Curva, de la comunidad La Constancia, perteneciente al municipio de El Fuerte, el drenaje está colapsado y pone en peligro a automovilistas y peatones que pasan a diario por la rúa estatal y corren en riesgo de caer al socavón que se formó.

Miguel Ángel Meza Atondo, vecino afectado por ese problema, explicó que cada año realizan tareas de reencarpetado; no obstante, el principal problema, que es arreglar el drenaje que está colapsado, sencillamente le echan tierra y este tramo de la carretera cada vez se hunde y se hace un hoyo más grande, donde la raza que es de fuera y no sabe del problema cae en él.

Comentó que ya van varios choferes que le sacan la vuelta, pero que como van con una velocidad un poco alta casi han provocado accidentes, ya sea se estrellan contra el bulevar o han estado a punto de arrollar a personas.

“De este problema las autoridades ya saben, hasta el mismo personal que dirige los trabajos de reparación del drenaje. Se les ha cuestionado el motivo por el cual no arreglan o cambian la tubería y solamente dicen que no está proyectado ni presupuestado, es decir, no les interesa”, lamentó.

Por la comunidad de El Fuerte, como otras, pasa la carretera estatal que va para Los Mochis y Choix, por lo que están muy comunicados. Foto: Javier Padilla/ Debate

Meza Atondo dijo que en una ocasión uno de los trabajadores estaban reparando la carretera y se cayó al hoyo y si no hubiera sido por uno de sus compañeros que se dieron cuenta, ahí hubiera fallecido.

El quejoso dijo que por fortuna no ha habido accidentes que lamentar, es por ello que las autoridades deberían de reparar ese drenaje colapsado.

“Han caído motos, bicicletas, alguno que otro peatón distraído, pero sí muchos vehículos que por la velocidad en la que vienen no se dan cuenta a tiempo y la llanta cae. El carro no solamente se daña la llanta, sino amortiguadores u otras piezas; eso se puede reparar, pero si llega haber algún atropellado, ahí sí va a querer actuar la autoridad”, resaltó.

Mientras unas comunidades están a oscuras, y en La Constancia ¡hay lámparas prendidas de día!. Foto: Javier Padilla/ Debate

Meza Atondo dijo que ya no es una petición lo que le hacen a las autoridades del municipio de El Fuerte, sino una exigencia para que reparen esa falla antes de se pierda una vida.