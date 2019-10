Pensamiento negativo enferma a la gente: neurocirujano José Uehara

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el punto de vista científico, es ineludible que lo que uno piensa crea emociones y las emociones son las que provocan los cambios neuroquímicos y bioquímicos en el cuerpo; por lo tanto, es el reflejo de lo que uno siente en el cuerpo, manifestó José Antonio Uehara Guerrero.

El neurocirujano y cirujano de columna vertebral con 26 años de experiencia mencionó que el pensamiento ampliamente negativo lleva consigo a enfermar a la gente.

“Lo que el ser humano piensa lo va a sentir en su cuerpo. Hay cosas que son existenciales, no son medibles; yo puedo medir cuánta glucosa traes una persona en su cuerpo, pero no puedo medir en un laboratorio cuánto sufrimiento trae”, dijo.

Agregó que ante este tipo de situaciones que son abstractas, las personas han recargado una parte a lo espiritual, a la religión, a lo místico, a lo esotérico, a lo metafísico, sin darse cuenta que realmente no es necesario ni investigar que eso existe porque todo lo están sintiendo en un momento dado.

Percepción

“Hay gente que siente tristeza con un día nublado y hay otras personas que le gustan los días nublados, pero el día nublado ahí está, no cambia. Todo depende de la percepción que uno le da a las cosas. El estado emocional y la ansiedad es un producto generalmente del temor profundo de que algo pueda pasar o un temor profundo de algo que pasó y ni siquiera existe todavía o ya no existe”, expuso.

Destacó que pensar positivo es buscarle la mejor cara las cosas.

“Como dicen: ver el vaso de agua medio lleno o vacío, pues mejor verlo medio lleno. No dormí bien, pues pensar que al día siguiente se dormirá mejor y no andarse quejando todo el día de que no durmió bien. Pensar positivo es cuestión de actitud. A los problemas no hay que verles la cara de problema, sino de situación, a veces las situaciones se resuelven sin hacer nada”.

El neurocirujano ofreció una charla ayer en el Congreso de Salud Mental del CIE sobre las neurociencias y el pensamiento positivo.

EL PERFIL

Nombre: José Antonio Uehara Guerrero.

Lugar y fecha de nacimiento: Querétaro, Querétaro; 17 de enero de 1962.

Profesión: Neurocirujano y cirujano de columna vertebral.

Trayectoria: 26 años ejerciendo la neurocirugía.