"Pensé que me iba a arrancar el restaurante", restaurantero sobre tornado en El Maviri, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Algunos de los restauranteros de la isla El Maviri, Ahome, Sinaloa, se llevaron un gran susto con el tornado que se registró esta mañana en el mar frente a la playa.

“Yo pensé que me iba a arrancar el restaurante, la verdad, fue muy feo”, comentó Julián Bojórquez.

El gerente general del restaurante Agua Marina agregó: “En el restaurante se sentía una tensión como cuando pasa un avión cerquita, vibraba. A nosotros nos quebró unas tejas, nos voló las mallasombras”.

Rosabel Ramírez, presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur), mencionó que: “Todo ha estado cambiando mucho, suceden cosas que no sucedían antes, por ejemplo los temblores que no se presentaban en Los Mochis y que últimamente ha estado habiendo. Con la naturaleza no podemos hacer absolutamente nada, solo estar a la expectativa de los cambios que se están presentando”, dijo.

Te recomendamos leer:

La Policía Turística informó que el fenómeno duró aldededor de un minuto.