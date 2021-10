Pensionado acusa cobro de más en calcomanías de un vehículo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Como un atropello y un robo a los que menos tienen calificó Manuel Quintero Luna el cobro que le están haciendo en Recaudación de Rentas en Ahome para estar al corriente de calcomanías de un carro que iba a vender.

Se trata de un Cavalier 1994 de seis cilindros, pero ya no podrá hacerlo, indicó molesto, porque buscaba ofrecerlo en 25 mil pesos pero antes debe pagar 12 mil 728 pesos a Recaudación de Rentas por calcas que debe de 2017 a la fecha.

En la redacción de Debate señaló como una injusticia pues él desde hace ocho años dejó de usar la unidad por una enfermedad que padece.

“Vengo con coraje, tristeza, porque cómo van a cobrar tanto si no uso ese carro y lo quería vender por lo mismo, pero ya no lo haré, no me dejaría ganancias”.