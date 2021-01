Pequeños comerciantes de Los Mochis se niegan a pagar por recolección de basura

Los Mochis, Sinaloa.- Los pequeños comerciantes del centro de la ciudad de Los Mochis no están de acuerdo en pagar por el servicio de recolección de basura.

Esto después de que la tesorera del Ayuntamiento de Ahome, Ana Ayala, mencionara que la empresa OP Ecología fue contratada para la recolección de basura doméstica, no comercial, y que los comerciantes tendrán que realizar su propio contrato para contar con el servicio.

Los comerciantes del centro expusieron que todo el tiempo el servicio ha sido gratuito y que no les parece justo que ahora vengan con la intención de que tienen que pagar para que el carro recolector se lleve la basura.

Nunca hemos pagado por la recolección de basura. Hasta el momento no nos han cobrado por este servicio, señaló Antonio Soto, responsable de un establecimiento de pinturas.

Por el mismo tenor, Francisco Fonseca, de una tienda de misceláneas, comentó que no les parece justo que se les quiera cobrar.

“Nunca nos han cobrado. Ya estamos acostumbrados a que nosotros juntamos la basura y pasa el carro y se la lleva. Por qué hasta ahora nos quieren cobrar. Nosotros pagamos piso por el uso de mercados y me imagino que ahí va incluido ese cobro”.

Añadió que desconocen cómo se arregló OP Ecología con el Ayuntamiento porque ya estaban acostumbrados a PASA.

No sé qué arreglos tengan ahora, pero me parece injusto porque hacemos el pago de uso de piso y me imagino que ahí debe de ir incluido el servicio de la recolección de basura, recalcó.