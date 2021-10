¿Perdiste la placa de tu carro en la inundación en Los Mochis? Esto es lo que tienes que hacer

Los Mochis, Sinaloa.- Con la tormenta tropical "Pamela" no solo se averiaron algunos carros, también muchos conductores perdieron su placa en la inundación, sobre todo aquellos que transitaron por los bulevares y calles que quedaron prácticamente convertidos en grandes ríos en la ciudad de Los Mochis.

Desde ese día 12 de octubre, la ciudadanía que perdió la placa de su automóvil, principalmente la delantera, se ha abocado a las redes sociales para publicar que han extraviado su placa y están en la búsqueda de ésta.

Incluso, hay un grupo creado en Facebook desde mayo del 2021 llamado Placas perdidas en Los Mochis, en el cual se han hecho una serie de publicaciones de ciudadanos que perdieron su placa vehicular durante las lluvias que dejó "Pamela", y también de aquellas que han sido encontradas.

El usuario de Facebook, José R. Torres Martínez, quien dice trabajar como repartidor, publicó diversas placas que se encontró durante los recorridos que hizo ese día por la ciudad de Los Mochis.

"Me encontré estas placas ayer trabajando. Trabajo como repartidor y las junté para publicarlas, por eso tengo tantas, explico esto por que no falta el metiche que diga que me las robé. Si pueden compartir la publicación para dar con sus dueños, manden mensaje por inbox, casi no veo comentarios Gracias!!".

El delegado de Vialidad y Transportes zona norte, Gabriel Vargas, informó que todos aquellos ciudadanos que extraviaron las placas de su vehículo o camión en la inundación, es bien importante que acudan a la Fiscalía para hacer un reporte de extravío o robo para que el día de mañana no vayan a hacer un mal uso con esas placas.

"Con este reporte van a pasar a la Delegación, y con la tarjeta de circulación para dar de baja estas placas y sacar placas nuevas".

Mencionó que la baja de placas cuesta 99 pesos y la alta 2 mil 800 pesos.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que se han encontrado placas para que las lleven a la Delegación de Vialidad y Transportes, ubicada en avenida Belisario Domínguez 725, colonia La Bienestar, en Los Mochis.

Leer más: ¡Es oficial! Topolobampo, Sinaloa, es Puerto Heroico

"En las redes sociales hay varias personas que se han estado encontrando placas de automóviles, camiones, etcétera, decirles que aquí en la Delegación estamos para para recibirlas y nosotros entregarlas a los dueños ante el reclamo y la comprobación de que sean las placas de ellos mismos, quienes las hayan perdido".