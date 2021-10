Permanece 49 damnificados en albergue de La Constancia, El Fuerte, tras lluvias del huracán Pamela 

El Fuerte, Sinaloa.-Tras las inundaciones registradas en las partes bajas de La Constancia, El Fuerte, ocasionadas por las lluvias del huracán Pamela, solamente fueron resguardadas 49 personas en el albergue, informó, María Fernanda Verdugo Soto, coordinadora y voluntaria de la comunidad.

Detalló que son 22 hombres y 27 mujeres las que se están atendiendo desde el martes a las 19:00 cuando se habilitó el albergue en la secundaria, José Jesús Rodríguez Torres de esa comunidad.

Comentó que Protección Civil está haciendo una evaluación de los daños, además están pronosticadas más lluvias. Hubo afectaciones serias en sus casas.

"Hasta el momento estas personas seguirán aquí, hasta que Protección Civil diga que las personas que están aquí puedan irse a sus casas, además de que las viviendas de estas personas están muy afectadas por el agua a acumulada", subrayó.

Verdugo Soto señaló que no hubo la necesidad de habilitar más albergues, debido a que no fue mucha la gente que sufrió daños graves en sus casas, además de que otras personas se fueron con familiares para no ser afectados por las inundaciones.